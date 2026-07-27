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El conflicto por el cierre de la sucursal de Carrefour Market en Río Gallegos sumó esta semana un nuevo capítulo. La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), integrante del Frente Sindical, propuso acompañar a los trabajadores despedidos a la audiencia de este miércoles en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz.

Fue luego de que la empresa comunicara el cese de actividades y dejara sin empleo a más de 30 trabajadores. Tal como lo anticipó el viernes pasado La Opinión Austral, la cartera Laboral los convocó a una audiencia formal para el próximo miércoles 29 de julio, a las 12:00, con el objetivo de avanzar en una instancia de negociación que permita preservar las fuentes laborales.

ADOSAC propone marchar en respaldo a los trabajadores despedidos de Carrefour. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

La convocatoria fue confirmada a los trabajadores durante la tarde del viernes, luego de que por la mañana una delegación de empleados mantuviera un encuentro con el secretario de Trabajo, Javier Aravena, para solicitar la intervención del Estado provincial y el dictado de una conciliación obligatoria, la que hasta el momento no se resolvió.

“Preservar la fuente de trabajo”

Cabe recordar que, tras la reunión del viernes, Aravena sostuvo que el objetivo central del Ministerio es evitar la pérdida de los puestos laborales. “Nuestro objetivo es preservar la fuente de trabajo. Estamos trabajando en eso”, expresó.

El funcionario remarcó además que el Gobierno provincial mantiene un seguimiento permanente del conflicto y ratificó el compromiso de acompañar a los trabajadores.”Somos vecinos de esta provincia y tenemos el compromiso de responder a quienes atraviesan situaciones difíciles. Siempre vamos a estar cerca de los trabajadores y de sus familias”, afirmó.

El responsable de la cartera de Trabajo, Javier Aravena, se refirió al conflicto de los trabajadores de Carrefour Market. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Asimismo, indicó que durante el encuentro conocieron situaciones de empleados que se encontraban en su primer trabajo y de otros con décadas de antigüedad, próximos a jubilarse.”No debe haber un despido más en Santa Cruz. Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para recuperar esas fuentes laborales”, enfatizó.

El respaldo de ADOSAC

En paralelo, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) difundió este lunes 27 de julio un comunicado en el que manifestó su solidaridad con los trabajadores despedidos y cuestionó los argumentos esgrimidos por la empresa para cerrar la sucursal.

Desde el gremio señalaron que, aunque la empresa atribuyó la decisión a la falta de rentabilidad y a la caída del consumo, “quienes realmente pagan la crisis son los trabajadores y sus familias, con despidos, precarización laboral y salarios de miseria como consecuencia de las políticas de ajuste“.

23 de julio, el día después del cierre de Carrefour, tapa del diario La Opinión Austral.

En ese marco, ADOSAC convocó a acompañar la concentración prevista para el miércoles 29 de julio, a las 12:00, en coincidencia con la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, para reclamar la reincorporación de todo el personal.

El conflicto continúa abierto y la expectativa está puesta en el resultado de la audiencia, que podría definir los próximos pasos de una negociación clave para el futuro de más de 30 familias de Río Gallegos.