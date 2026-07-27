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A cuatro días del trasplante de corazón que le devolvió una nueva oportunidad de vida a Jazmín Candela Dose, la joven de 22 años oriunda de Río Gallegos, su mamá compartió un sentido mensaje de agradecimiento a toda la comunidad que acompañó a la familia con oraciones, mensajes de aliento y gestos solidarios durante los días más difíciles.

El mensaje fue difundido por el grupo de Exalumnas del Colegio María Auxiliadora, institución donde Jazmín cursó sus estudios, y refleja la emoción de la familia tras la compleja intervención realizada en Buenos Aires.

Mientras esperaban un nuevo parte médico sobre la evolución de la joven, la familia decidió expresar su gratitud por el acompañamiento recibido desde distintos puntos del país.

“Tenemos el alma llena de agradecimientos que queremos compartir. Familia, amigos, amigos que son familia, conocidos y desconocidos, todos de una manera u otra nos ayudan, acompañando, rezando a un Dios muy grande, que le da fuerzas, que no le suelta la mano. A nosotros nos da la fe, la esperanza y la fortaleza para poder seguir apoyando a nuestra reina pequeña, gran leona, luchadora siempre. La oración y la fe nos une; todos están cerquita de nosotros, aún en la distancia y desde otras religiones”.

En otro de los pasajes más conmovedores del mensaje, la madre de Jazmín dedicó unas palabras a la familia del donante que hizo posible el trasplante.

“Un sentimiento que nos inunda, que no sabemos cómo expresar dentro de tanta confusión y dolor, es hacia quien le da esta nueva oportunidad de vida con su corazoncito a Jaz. A su familia, que nunca conoceremos, que Dios les diga que estén en paz y les dé consuelo. Ese corazoncito está en una personita transparente, pura, sana de alma y agradecida por siempre”.

Continúa el pedido de donantes de sangre

Además del agradecimiento, la familia reiteró la convocatoria para quienes puedan donar sangre en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de reponer las unidades utilizadas durante la cirugía.

“Agradecemos también de corazón a todos los que se acerquen a donar sangre. Es muy necesario para nosotros; son muchos los que necesitamos”.

Quienes deseen hacerlo pueden acercarse de lunes a viernes de 8 a 13 hs y sábado de 8 a 11:30 hs a la sede del Centro Regional de Hemoterapia de la Fundación Swiss Medical en Ciudad Autonoma de Buenos Aires ubicada Catamarca 1242.

El trasplante que renovó la esperanza

El pasado 23 de julio, Jazmín Candela Dose recibió el corazón que esperaba tras haber sido incorporada a la lista de emergencia nacional debido a un grave cuadro de miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco que comprometía seriamente el funcionamiento de su corazón.

Luego de varias horas de cirugía, la intervención fue exitosa. Antes del procedimiento, su hermana Camila Dose había comunicado en redes sociales que había aparecido un donante compatible y pidió acompañar el momento con fe y oraciones.

La noticia movilizó a toda la comunidad de Río Gallegos, donde vecinos, instituciones, familiares y amigos mantuvieron durante días una cadena de oración que hoy la familia reconoce como un sostén fundamental en este difícil proceso.

Mientras Jazmín continúa recuperándose en Buenos Aires, el acompañamiento de la comunidad sigue siendo clave para la familia, que mantiene la esperanza y agradece cada muestra de afecto recibida en esta nueva etapa.