El Día de San Valentín suele ser una de las fechas más elegidas por las parejas para dar el “sí”. Sin embargo, este 14 de febrero el panorama será diferente en Río Gallegos, donde se registró una marcada baja en la cantidad de casamientos en comparación con años anteriores.

Este sábado mientras miles de parejas celebrarán el amor, solo una pareja se casará en la capital santacruceña. Además, pidió reserva absoluta sobre la ceremonia.

“Solicitó por nota reserva y debemos respetar la decisión”, indicó la directora provincial del Registro Civil, Verónica Astorga.

Desde el Registro Civil destacan la importancia de planificar con anticipación la fecha del enlace, especialmente en jornadas simbólicas.

El dato contrasta con lo ocurrido el año pasado, cuando para la misma fecha se celebraron seis casamientos consecutivos en la ciudad, en una jornada cargada de emoción y promesas de amor eterno.

Paradójicamente, el viernes 13, tradicionalmente asociado a la mala suerte y al conocido dicho popular “no te cases ni te embarques”, superó al Día de los Enamorados en cantidad de enlaces, al menos en el Registro Cívil. Durante esta jornada se celebraron dos matrimonios, duplicando así las cifras del Día de los enamorados.

Sin embargo, cabe destacar que las ceremonias fuera del horario laboral, fines de semana —como este año, que el 14 cae sábado— o feriados tienen un valor aproximado de 300.000 pesos en concepto de sellados, lo que podría ser un factor determinante al momento de elegir la fecha del casamiento.

En cualquier caso, el dato despertó curiosidad entre quienes siguen las estadísticas del Registro Civil: ¿está perdiendo atractivo el casamiento en San Valentín?

*Este 14 de febrero habrá diez casamientos en toda la provincia de Santa Cruz

La movida es mayor en el resto del territorio provincial. En total, 10 parejas se casarán en Santa Cruz durante el 14 de febrero. Localidades como Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia mantuvieron un ritmo constante de inscripciones, informaron las autoridades.

Digitalización y matrimonia a domicilio: una opción en crecimiento

Por otra parte, el tramite se ha modernizado y adapatado a los nuevos tiempos que corren. Desde el Gobierno provincial, a cargo de Claudio Vidal, se viene impulsando la digitalización de trámites matrimoniales, facilitando el acceso al Registro Civil en toda la provincia.

Astorga destacó la importancia de la planificación previa, especialmente en fechas con alta carga simbólica como el Día de San Valentín. El trámite se rige por el Código Civil y puede iniciarse de forma presencial o mediante autogestión online a través del portal oficial, donde se encuentran disponibles los requisitos y la documentación necesaria para los testigos.

Uno de los servicios más demandados es el matrimonio a domicilio, que permite celebrar la ceremonia fuera de la sede oficial. Esta modalidad es frecuente en destinos turísticos como El Calafate.

Los costos varían según la normativa vigente.

Cambios en el perfil de las parejas

Desde el Registro Civil señalaron que se observa una transformación en la composición de las solicitudes, reflejando la diversidad de las familias actuales y la consolidación del matrimonio igualitario.

A diferencia de lo que muchos suponen, continúan registrándose numerosas parejas jóvenes —entre 20 y 23 años— que eligen formalizar su vínculo, junto con parejas consolidadas que deciden dar un paso más tras años de relación.