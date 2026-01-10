A 12 años de su matrimonio por civil en Buenos Aires, “Lucho” González y Vanesa Carbone dieron el “sí” ante Dios en Río Gallegos. En la noche de este sábado, la Catedral “Nuestra Señora de Luján”, El cantante que deslumbró en La Voz Argentina (Telefe) y la reconocida criminóloga se unieron en matrimonio.

La iglesia de más de 125 años, la más antigua de la ciudad natal de “Lucho”, fue la elegida por la pareja para celebrar su amor junto a su círculo más cercano en una ceremonia íntima.

Rodeados del afecto de su círculo íntimo, la pareja se casó por iglesia. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El sacerdote Sergio Soto, tío materno de “Lucho” y padrino de Malú, la hija de la pareja, tuvo la responsabilidad de celebrar la ceremonia.

Tras el ingreso de la novia, el sacerdote tuvo unas breves palabras. A partir de una lectura del libro del Génesis, Soto resaltó la importancia de la complementariedad del hombre y la mujer al tiempo que hizo hincapié en pedirle a Dios paciencia, tolerancia, perseverancia en la vida de pareja como así también la capacidad de perdonar, dialogar y comprender.

A continuación, realizó el interrogatorio del matrimonio y tras la respuesta afirmativa de ambos, el sacerdote realizó la bendición de las alianzas mientras el Ave María interpretado por Silvia Toranza acompañaba el emotivo momento.

“Estoy feliz”, dijo “Lucho” González a La Opinión Austral. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Luego de la colocación de los anillos, los novios fueron bendecidos por el sacerdote y tomaron la comunión. 29 minutos después del inicio de la ceremonia, sonaron las campanas de boda.

En el exterior de la Catedral, “Lucho” expresó su emoción ante el micrófono de La Opinión Austral: “Estoy feliz, muy contento. Poder casarme acá es hermoso”.

La pareja se conoció hace más de una década en el ciclo “Fort Night Show”, donde ella era panelista y él ya se destacaba como cantante. 15 meses después de su primer beso, el 1 de abril de 2014, se casaron por civil. Ahora, tras la ceremonia religioso la feliz pareja inicia una nueva etapa.