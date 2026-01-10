La historia de amor de Luis “Lucho” González y Vanesa García Carbone sumará un capítulo muy especial. El músico de Río Gallegos, que deslumbró en La Voz Argentina, y la criminóloga con pasado en el espectáculo se casarán este sábado por iglesia en la capital santacruceña, a doce años de su boda civil.

Un día antes de este momento tan esperado, “Lucho” compartió su emoción a través de sus historias de Instagram. En un video, el artista expresó: “Me caso por iglesia, con Vane, con mi mujer, con el amor de mi vida. Estoy muy contento”.

Además, remarcó que “es el día que estuvimos esperando, para lo que vinimos acá y estamos hace tantos días también. Más allá de los shows, de ver a la familia, lo más importante era el 10 de enero. Así que va a ser un gran día”.

Para cerrar su mensaje, agregó: “Ya les estaré mostrando un poquito de la fiesta y de la iglesia. Les mando un beso grande y gracias a todos los que me bancaron estos días acá y me fueron a ver cantar. Me quedé con ganas de una fechita más y ya voy a volver en lo pronto”.

En 2017 nació Malu, la hija de la pareja.

Cabe mencionar que la pareja se conoció trabajando junto a Ricardo Fort en el recordado ciclo Fort Night Show. Ella brillaba como panelista y él ya se destacaba como cantante.

Quince meses después de su primer beso, el 1 de abril de 2014, se casaron por civil, rodeados de amigos cercanos. Como testigo de lujo ante la jueza de paz estuvo el consagrado coreógrafo teatral Jean Francois Casanova, quien participó del espectáculo Fort con Caviar. La celebración incluyó una luna de miel en Cuba, donde improvisaron una fiesta en la playa.

Ese vínculo se fortaleció con el paso del tiempo. En 2017 nació su hija Malú, quien se convirtió en el motor de ambos. “Cuando miro a mi hija pienso que me gustaría dedicarle más tiempo”, confesó emocionado el cantante en La Voz Argentina.

En el mismo programa, su esposa lo definió con ternura: “Es un gran papá y un gran artista. Yo me enamoré de su voz y, ahora, espero que se puedan enamorar ustedes también”, mientras que la pequeña Malú cerró con orgullo: “Estoy orgullosa de él”.

