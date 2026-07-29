El cierre del Carrefour Market de Río Gallegos continúa generando incertidumbre entre los trabajadores afectados. En ese marco, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, brindó detalles en Radio LU12 AM680 sobre el estado de las negociaciones que mantienen con la empresa para intentar sostener la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.

En declaraciones radiales, el dirigente confirmó que este miércoles se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz y que las conversaciones con la firma “están bastante avanzadas”, aunque todavía no existe una definición sobre cuántos empleados podrán ser reubicados.

Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio.

“Estamos tratando de sostener los puestos de trabajo que más se pueda. Hay una negociación abierta con la empresa y hoy tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo“, señaló.

El pedido de los trabajadores

Silva explicó que durante la audiencia los empleados despedidos realizaron un descargo en el que manifestaron su desacuerdo con la decisión empresarial y solicitaron ser incorporados al Hipermercado Carrefour, ubicado sobre la autovía. “Los trabajadores dicen que fueron mal despedidos y piden que se los pueda reubicar en el Hiper Grande”, indicó.

No obstante, aclaró que desde el gremio prefieren hablar de “sostener el empleo” antes que de una reincorporación, ya que el local del Carrefour Market permanecerá cerrado de manera definitiva. “No sé qué actitud va a tener la empresa frente a los que ya están despedidos, pero la palabra que utilizamos nosotros es sostener lo que se pueda“, afirmó.

Los trabajadores piden ser reincorporados en el Carrefour de Paso de los Arrieros. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Cuarto intermedio hasta el viernes

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 12:00, cuando volverán a reunirse representantes de la empresa, el sindicato y el Ministerio de Trabajo. Durante ese encuentro, explicó Silva, el abogado de Carrefour respondió consultas vinculadas al procedimiento de los despidos y a la situación laboral de los empleados.

Aunque reconoció que la empresa actuó dentro de las herramientas que permite la legislación laboral, Silva cuestionó la modalidad utilizada para comunicar las desvinculaciones. Según explicó, los trabajadores fueron notificados mediante actas notariales, un mecanismo válido desde el punto de vista legal, pero poco habitual para este tipo de situaciones. “El trabajador está acostumbrado a recibir un telegrama de despido. No está acostumbrado a que lo despidan con un acta notarial”, sostuvo.

La tapa de La Opinión Austral del jueves 23 de julio.

Incluso relató que uno de los empleados acudió a ANSES con la documentación recibida y le informaron que ese documento no era suficiente para iniciar algunos trámites, lo que incrementó la incertidumbre. “Son errores que ha cometido la empresa y todo eso ahora está en discusión“, remarcó.

Respecto de una posible conciliación obligatoria, Silva consideró que no tendría demasiado fundamento, debido a que actualmente existe un canal de diálogo abierto entre el sindicato y la empresa.

Explicó que esa herramienta legal está prevista para aquellos casos en los que las partes no mantienen negociaciones. “Nosotros estamos hablando con la empresa. La conciliación obligatoria da un plazo para seguir dialogando, pero justamente eso ya está ocurriendo”, señaló.

Los despedidos son 19 trabajadores

El dirigente también aclaró que, si bien inicialmente trascendió un número mayor de personas afectadas, los despidos alcanzan a 19 empleados propios de Carrefour. Precisó que el resto del personal que prestaba servicios en el local pertenecía a empresas tercerizadas, como seguridad y verdulería, además del personal jerárquico, que fue trasladado a otras dependencias.

La sucursal del Carrefour Market de Río Gallegos cerró hace dos semanas. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Consultado sobre la situación de otras sucursales del país, Silva afirmó que el modelo de Carrefour Market está siendo discontinuado en distintas ciudades debido a problemas de rentabilidad. “Estos negocios de cercanía están desapareciendo en la Argentina porque no están siendo rentables. Carrefour no se va del país; lo que hace es cerrar los negocios que pierden plata”, explicó.

Finalmente, el titular del Sindicato de Empleados de Comercio reconoció que no será posible conservar la totalidad de los puestos de trabajo, aunque aseguró que la empresa manifestó predisposición para absorber a una parte de los trabajadores en otra sucursal. “La negociación ya está planteada. No vamos a poder sostener todos los empleos, pero seguramente una parte sí”, concluyó.