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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de julio en la ciudad de Río Gallegos y anunció que se espera una temperatura máxima de 2°C y una mínima de -6°C.
Por la madrugada, la temperatura en la capital santacruceña será de -4°C. El viento circulará del Oeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. No se esperan precipitaciones y el cielo estará parcialmente nublado.
En la mañana, la temperatura descenderá hasta -6°C. El viento continuará soplando del Oeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h y el cielo permanecerá nublado durante el resto de la jornada
Durante la tarde, la temperatura ascenderá a -2°C. El viento rotará al Este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Por la noche, el termómetro de mantendrá en –2°C. El viento soplará del Este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas estimadas entre 51 y 59 km/h.
Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored
Según Meteored, la temperatura máxima será de 2°C, prevista hacia las 23:00, mientras que la mínima será de -7°C, alrededor de las 05:00.
La sensación térmica más baja se registrará también a las 05:00, cuando alcanzará los -11°C debido al viento y las bajas temperaturas.
En cuanto al viento, las ráfagas más intensas podrían llegar a 30 km/h hacia las 23:00, con predominio del viento del Este durante las últimas horas del día.
El índice de rayos UV se mantendrá en nivel 0 (Bajo) durante toda la jornada, por lo que no se prevén riesgos por radiación solar. Además, el cielo permanecerá cubierto o mayormente nublado durante todo el jueves, sin probabilidades significativas de precipitaciones.
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