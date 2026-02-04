Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en la ciudad de Río Gallegos, e informó que se espera una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 10°C.

Durante la madrugada, la temperatura será de 10°C, con lluvias aisladas. El viento soplará desde el Suroeste, con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas de 60 a 69 km/h. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre 10 y 40%.

En la mañana, el termómetro marcará 12°C. Se prevén chaparrones, con viento del Suroeste de 51 a 59 km/h y ráfagas de 70 a 78 km/h.

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 14°C, con chaparrones. La probabilidad de lluvias seguirá entre 10 y 40%. El viento mantendrá su dirección y velocidad.

Durante la noche, el cielo estará nublado y la temperatura descenderá a 12°C. El viento será del Suroeste, entre 42 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 78 km/h. La probabilidad de precipitaciones baja a 0–10%.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

Según Meteored, la jornada comenzará con lluvias débiles durante la madrugada y la mañana, con temperaturas de 10° a 12°C y viento del Oeste rotando al Suroeste, con intensidades que irán en aumento.

La temperatura máxima prevista por este servicio será de 18°C, hacia las 17 horas, con cielo mayormente cubierto. Las condiciones estarán marcadas por el viento, que alcanzará su mayor intensidad en la tarde, con rangos de hasta 48–82 km/h.

En cuanto a la radiación, el índice UV más alto será de 6 (Alto) alrededor de las 14 horas, por lo que se recomienda utilizar protección solar con FPS 15–25. Hacia la noche, el cielo seguirá cubierto y la temperatura descenderá a unos 12° C.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru

El modelo de Windguru muestra una jornada también ventosa, pero con temperaturas en ascenso marcado durante la tarde. La máxima estimada alcanzará los 21°C entre las 15 y 17 horas, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 8–9°C durante la madrugada.

La velocidad del viento oscilará entre 18 y 31 km/h, con las ráfagas más intensas previstas alrededor de las 15 horas, cuando podrían llegar a los 47 km/h. Hacia la noche, el viento tenderá a disminuir, junto con un leve descenso de la temperatura.