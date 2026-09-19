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En el marco del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, este sábado se realizó una jornada de colecta externa de sangre en el Polideportivo del Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos, ubicado en Parque Industrial 989.

La actividad contó con la participación del equipo de salud del Hospital Regional de Rio Gallegos y el acompañamiento del sindicato, que puso sus instalaciones a disposición para acercar la propuesta a la comunidad.

El doctor José Gutiérrez destacó la importancia de desarrollar este tipo de jornadas en distintos espacios e instituciones de Río Gallegos y avanzar hacia un modelo de donación voluntaria, altruista y repetitiva.

El doctor Gutierrez comentó sobre el trabajo del Centro Regional de Sangre Río Gallegos.

“Las colectas externas de sangre revitalizan el sentido de salud pública. Tenemos que trabajar con la comunidad, en la comunidad y para la comunidad. Estamos contentos porque vamos ampliando el número de instituciones que colaboran con nuestro Banco de Sangre”, señaló el profesional en diálogo con La Opinión Austral.

Quiénes pueden donar sangre

Gutiérrez explicó que pueden donar sangre las personas de entre 18 y 65 años que se encuentren en buen estado de salud y concurran con su Documento Nacional de Identidad.

Antes de la extracción, los donantes son evaluados por profesionales para determinar si están en condiciones de realizar la donación. Algunas enfermedades o patologías pueden generar un diferimiento o impedirla.

“La mayor parte de la población puede ser donante de sangre. El banco siempre necesita unidades de sangre”, remarcó.

La jornada de donación se realizó en el Sindicato de Empleados de Comercio. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Un trabajo con la comunidad

El Banco de Sangre del Centro Regional Río Gallegos abastece a distintas localidades del centro y sur de Santa Cruz, tanto del ámbito público como privado.

Su cobertura alcanza a Río Gallegos, San Julián, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores, El Calafate y Río Turbio. La zona norte cuenta con el Centro Regional de Caleta Olivia.

El médico remarcó que el objetivo es reducir progresivamente la necesidad del donante de reposición y fortalecer la participación de donantes voluntarios.

La comunidad participó de la jornada de donación. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Todavía estamos lejos, seguimos trabajando, estamos pensando distintas estrategias”, sostuvo.

En ese sentido, valoró el acompañamiento de clubes, instituciones, iglesias y distintas organizaciones para generar conciencia sobre la importancia de la donación.

El sindicato acompañó la jornada

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, destacó la posibilidad de abrir las instalaciones para realizar la colecta.

“Es un sindicato de puertas abiertas, así que estamos dispuestos a ofrecer nuestras instalaciones para que se lleve adelante este tipo de evento”, expresó.

La institución colaboró con la difusión de la jornada a través de sus distintos canales de comunicación, entre ellos la radio, Facebook, la página institucional y el contacto directo con afiliados y comerciantes.

La colecta comenzó a las 8 de la mañana y se extendió hasta el mediodía, con el objetivo de sumar nuevas unidades al Banco de Sangre y promover la donación voluntaria.