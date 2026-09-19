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Este sábado comienza la Primavera Fest 2026 en Río Gallegos y, con el avance de las actividades, se implementará un operativo especial de tránsito en el centro de la ciudad.

La avenida Néstor Kirchner ya se encuentra cortada y no se puede circular por ese tramo desde Jofré de Loaiza hasta 25 de Mayo, debido a la concentración de las carrozas y agrupaciones que participarán del desfile.

A partir de las 15 horas aproximadamente, también se prevén cortes en las calles aledañas y en las intersecciones utilizadas habitualmente para ingresar a la avenida Néstor Kirchner.

El principal desfile comenzará a las 22 horas y contará con la participación de 39 agrupaciones, además de tres carrozas, tres minicarrozas y un carro alegórico.

¿Hasta qué hora estarán los cortes?

El tránsito sobre la avenida Néstor Kirchner permanecerá restringido durante la noche y hasta la madrugada del domingo.

Se estima que la circulación podría normalizarse alrededor de las 4 de la mañana, aunque esto estará sujeto al desarrollo del operativo y a las tareas posteriores al desfile.

La ciudad capital ya se prepara para el desfile de carrozas. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Actividades desde las 16 horas

La Primavera Fest comenzará con distintas propuestas desde las 16 horas, principalmente en el sector del estacionamiento del SIPE.

Luego, desde las 22, será el turno del desfile de carrozas, que se extendería hasta aproximadamente la 1 o 2 de la madrugada. También está prevista la presentación de tres bandas reconocidas de Río Gallegos.

Por este motivo, se recomienda a quienes deban atravesar el centro de la ciudad durante la tarde y la noche tener en cuenta los cortes y optar por vías alternativas.