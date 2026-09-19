La muerte de Floki, la perra que falleció esta semana luego de ser encontrada gravemente herida en inmediaciones de Jorge Luis Borges y la colectora de la avenida Balbín, en Río Gallegos, tuvo un giro a partir de la aparición de un nuevo video.

El dueño de la perra dogo de radio LU12 AM680 de Río Gallegos acercó a la radio una grabación en la que se observa el momento posterior al ataque. Las imágenes muestran a un perro negro, aparentemente mestizo, arrastrando a Floki por el asfalto desde detrás de un cesto de basura hasta el borde de la boca calle que conecta Jorge Luis Borges con la colectora de Balbín.

En el registro también aparece una perra blanca también mestiza y renga, pero las imágenes no muestran que haya atacado a Floki. Por el contrario, se la observa en el lugar mientras el otro perro protagoniza el episodio.

El video aporta así un elemento que contradice la primera versión difundida sobre el caso, según la cual Floki había sido atacada por una perra dogo.

En diálogo con La Opinión Austral el dueño del perro aseguró que su perra estaba encerrada en su patio al momento de ataque. Además contó, que fue intimado por el Municipio a de Río Gallegos por el ataque.

Qué muestra el video del ataque a Floki

La secuencia permite reconstruir distintos momentos del episodio. En primer lugar, se observa al perro negro arrastrando a Floki por el asfalto durante unos pocos metros.

El animal lleva a la perra desde el sector ubicado detrás de un cesto de basura hasta la zona próxima a la boca calle. En ese momento pasa un automóvil negro y el perro se aleja, dejando a Floki tendida sobre la calle.

Luego, el mismo perro regresa hacia ella y vuelve a sacudirla desde el cuello. La situación continúa hasta que un hombre pasa caminando por el lugar. Ante la presencia de la persona, el perro negro vuelve a alejarse.

La grabación no muestra a la perra dogo atacando a Floki durante la secuencia registrada.

La persona que acercó el material a LU12 AM680 acompañó el video con un mensaje en el que remarcó que el objetivo era aclarar lo ocurrido. “Le mando el video, ese fue el perro que mató al perrito para dejar claro que la perra, la doga, no fue”, aseguró el dueño de la perra de raza.

El textual fue corregido únicamente en su ortografía para facilitar su lectura, sin modificar las palabras de la persona que envió el material.

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El caso de Floki había sido atribuido inicialmente a una perra dogo

La muerte de Floki había generado preocupación y reclamos entre vecinos y proteccionistas de Río Gallegos. En un primer momento, la información difundida señalaba que la perra había sido atacada por un dogo en inmediaciones de Balbín y Jorge Luis Borges.

Integrantes de la agrupación “Valentín en cada huella” acudieron al lugar después de recibir el aviso sobre el estado del animal. Floki presentaba heridas de gravedad y los proteccionistas intentaron conseguir un traslado urgente para que pudiera recibir atención veterinaria.

Sin embargo, murió durante el trayecto hacia la veterinaria, en brazos de la hermana de su propietaria.

Floki murió tras el ataque feroz de un perro que también se encontraba suelto.

La familia había expresado su dolor por la pérdida y también su preocupación por el animal al que atribuían el ataque. En ese momento, la versión que circulaba señalaba a una perra dogo como responsable y sostenía que continuaba suelta en la zona.

La aparición del nuevo video introduce ahora una diferencia central respecto de esa reconstrucción inicial: las imágenes muestran a otro perro protagonizando el ataque registrado.

El reclamo por la tenencia responsable

Antes de que apareciera esta nueva evidencia, la muerte de Floki había generado un fuerte reclamo por la tenencia responsable de mascotas.

Desde “Valentín en cada huella” habían cuestionado que los perros permanecieran sueltos en la vía pública y habían reclamado controles y sanciones para evitar nuevos episodios. “A los dueños de los perros: sean responsables. No pueden dejar a sus animales sueltos y esperar a que ocurra una tragedia”.

La agrupación también había advertido sobre las consecuencias que pueden generar este tipo de situaciones y había señalado: “Hoy es esta perrita, mañana puede ser otro animal o incluso una persona”.

Con el nuevo video, el eje del caso cambia: mientras continúa el reclamo general por la tenencia responsable en Río Gallegos, la identificación del perro que atacó a Floki queda vinculada ahora con el animal negro que aparece en la grabación.

Qué se sabe sobre la muerte de Floki

Floki fue encontrada gravemente herida en la zona de Balbín y Jorge Luis Borges y recibió asistencia de personas vinculadas al proteccionismo animal. El objetivo era trasladarla rápidamente a una veterinaria, pero no llegó con vida.

Su propietaria la había despedido públicamente y la describió como una perra “dulce y juguetona”. También había señalado que estaba alimentada, vacunada y que era querida por su familia.

La mujer había expresado además su preocupación por la posibilidad de que el animal señalado inicialmente como responsable permaneciera suelto. “¿Qué más quieren que pase? No hace falta esperar a que ataque a otro perrito, a un niño o a cualquier otra persona”.

Tras conocerse el video, esa versión inicial sobre el ataque debe ser revisada a la luz de las imágenes aportadas a LU12 AM680.

Una nueva evidencia para reconstruir qué pasó con Floki

El registro difundido ahora permite observar una parte del episodio que no había sido conocida cuando se informó inicialmente sobre la muerte de Floki.

La secuencia muestra al perro negro arrastrando a la perra, alejándose ante el paso de un vehículo, regresando para sacudirla desde el cuello y volviendo a apartarse cuando pasa una persona caminando. La perra dogo también aparece en el lugar, pero en las imágenes difundidas no se observa que intervenga en el ataque.

Por eso, el video constituye una nueva evidencia sobre qué pasó con Floki y modifica el relato inicial que señalaba a la perra dogo como autora del ataque.

El caso vuelve a quedar bajo la mirada de vecinos y proteccionistas de Río Gallegos, ahora con un elemento audiovisual que permite observar directamente parte de la secuencia y aporta información para determinar cómo ocurrió la muerte de la perra.