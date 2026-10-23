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Los restos de Lucas “Colo” González, el joven oriundo de Río Gallegos que fue encontrado sin vida en una plaza del barrio Las Heras, en Mar del Plata, llegarán en las proximas horas a la capital santacruceña. Así lo confirmaron allegados del joven a La Opinión Austral, luego de conseguir los fondos necesarios para concretar el traslado.

La noticia representa un alivio en medio del profundo dolor que atraviesan familiares y amigos, quienes durante los últimos días impulsaron una colecta solidaria para reunir el dinero que permitiera llevarlo de regreso a su ciudad natal.

El deseo de sus seres queridos era que Lucas pudiera regresar a Santa Cruz para recibir el último adiós y descansar junto a su madre.

Este viernes, amigos de Lucas comunicaron que finalmente consiguieron los fondos necesarios para concretar el regreso de sus restos a Río Gallegos.

“Después de tanto, por fin tenemos una buena noticia. Colo “Lucas” va a poder volver a Río Gallegos en los próximos días y estar junto a su familia y amigos para recibir la despedida que tanto merece”, expresaron en una publicación difundida en redes sociales.

En el mismo mensaje, la familia y los amigos solicitaron que se eliminaran las publicaciones que contenían el alias utilizado para recibir las colaboraciones.

“De parte de la familia y los amigos, gracias de corazón a todos los que ayudaron, compartieron y estuvieron pendientes. Gracias por hacer esto posible, de verdad”, manifestaron.

El mensaje concluyó con una frase que resume el anhelo que movilizó la campaña: “Colo, prontito vas a estar en casa”.

Lucas era oriundo de Río Gallegos y se había mudado a Mar del Plata hacía aproximadamente un año para comenzar un emprendimiento junto a sus amigos.

Su muerte generó conmoción entre quienes lo conocían, especialmente en su ciudad natal, donde familiares y allegados esperan poder despedirlo personalmente.

La triste despedida de su mejor amigo

Andrés Tomás Luna, el mejor amigo de Lucas, también lo despidió a través de las redes sociales con un extenso mensaje cargado de dolor, recuerdos y palabras de cariño.

“¿Por qué te fuiste, hermano? Me dejaste solo, ya no tengo a mi mejor amigo, aunque por dentro sí, desde mi corazón”, escribió Andrés, al expresar la dificultad de aceptar la pérdida.

Entre los recuerdos que compartió, evocó las veces que salían a andar en moto, jugar al karting y tocar timbres para después salir corriendo. También recordó el primer encuentro con Lucas y cómo, desde aquel momento, nació una amistad que con el tiempo se convirtió en un vínculo de hermanos.

En otro tramo de su despedida, Andrés manifestó su arrepentimiento por algunas situaciones que quedaron pendientes y expresó su deseo de que su amigo encuentre paz.

“Mi hermano, ojalá Dios te haya abierto las puertas del cielo. Te amo, mi amigo y mi hermano”, concluyó.

Con la colecta concretada y el traslado previsto para este sábado, familiares y amigos esperan recibir a Lucas en Río Gallegos para darle el último adiós.