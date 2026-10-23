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“Uno tiene en mente terminar la carrera, empezar a trabajar e ir perfeccionándose. Pero estos reconocimientos, una vez que llegan, son muy lindos porque plasman tantos años de estudio, todo lo que uno se esfuerza y todo lo que deja de lado”, expresó el riogalleguense Franco Iván Merep tras conocer que será distinguido entre los 64 graduados de Ingeniería más destacados de la Argentina. “Es una noticia que me llena de orgullo”, afirmó.

Su carrera universitaria en la UTN Santa Cruz comenzó en febrero de 2020, cuando realizó el seminario de ingreso. Tenía 19 años y si bien el inicio del ciclo lectivo estaba previsto para el 16 de marzo, la pandemia lo obligó a transitar sus primeros dos años de carrera en la virtualidad.

“La universidad te forma como persona y como profesional. El acompañamiento es muy lindo, el ambiente, compartir el día a día con los compañeros, con los profesores y con los directivos”, destacó.

Merep finalizó la cursada en diciembre de 2025 y, el 11 de junio de 2026, aprobó junto a sus compañeros Camila Caballero y Braian Garcés, el Proyecto Final de Ingeniería Industrial.

Detrás de ese logro, destaca que hubo una red de afectos que lo acompañó en los buenos momentos y en los más difíciles. Su mamá, Julieta; su papá, Martín; su hermano, Bruno; y el resto de su familia estuvieron presentes durante todo el proceso, con mensajes de apoyo y palabras de aliento en cada examen y en cada momento decisivo.

Seleccionados

El joven profesional es hoy uno de los ocho seleccionados del programa Veta de jóvenes profesionales de Minera Santa Cruz. De ese grupo, siete son graduados o están próximos a graduarse de la UTN Santa Cruz. Esta es su primera experiencia laboral en una actividad con régimen de trabajo y campamento, un mundo nuevo que le permitió descubrir de qué manera los conocimientos adquiridos durante la carrera se conectan con la realidad de la industria.

“Las historias de todas estas personas reflejan el valor de la educación pública”. SEBASTIÁN PUIG, DECANO UTN-FRSC

“La universidad te da todas las herramientas posibles para que te puedas desenvolver en el trabajo. Uno se capacita y aprende día a día muchas cosas nuevas, pero la clave es que la Ingeniería te da herramientas para desarrollarte profesionalmente”, sostuvo el flamante ingeniero al tiempo que reconoció que la obtención del título es el punto de partida de una etapa en la que busca seguir formándose, asumir nuevos desafíos y “consolidar mis conocimientos en el ámbito laboral”.

Cabe mencionar que ya se preinscribió para estudiar Ingeniería en Minas.

Reconocimiento

La Academia Nacional de Ingeniería le otorgará a Merep el Premio “Ing. Isidoro Marín 2026” por ser una de las 64 personas graduadas de Ingeniería más destacadas de la Argentina.

En ese marco, el decano de la UTN Facultad Regional Santa Cruz (FRSC), Sebastián Puig, se reunió con el graduado y lo felicitó por esta importante mención.

Cabe destacar que con este reconocimiento, la FRSC suma 11 graduados que han recibido este prestigioso premio nacional: Erika Bahamonde (2025), Mauro Narváez (2024), Matías Muñoz (2023), Florencia Turner (2022), Camila Villagrán (2021), Diego Alvarado (2020), Patricio Audisio (2019), Kemel Hallar (2018), Macarena Triviño (2017) y Claudio Martín (2016).

“Es un orgullo para nuestra Facultad tener año tras año personas graduadas, como Franco, que son reconocidas a nivel nacional. Las historias de todas estas personas reflejan el valor de la educación pública, el acompañamiento de la comunidad universitaria y las oportunidades que se abren cuando la formación se encuentra con el mundo del trabajo”, subrayó el decano Sebastián Puig.