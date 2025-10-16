Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, la comunidad de Río Gallegos quedó profundamente impactada por una doble tragedia que involucró a dos vecinos muy apreciados, quienes compartieron parte de su vida en pareja. Pablo Roberto Gojan falleció a causa de un cáncer de estómago que se agravó en los últimos días y, apenas unas horas más tarde, su exesposa, Carmen Álvarez, murió tras sufrir un accidente cerebrovascular. Una coincidencia que conmocionó intensamente a sus hijos, nietos y allegados, que aún intentan asimilar la magnitud de lo ocurrido.

En la madrugada del 15 de octubre, Pablo -de 74 años- partió acompañado por sus seres queridos, que pudieron despedirlo en un clima de afecto y serenidad. Minero de profesión, formó parte de una generación de trabajadores que dejó una marca indeleble en la historia santacruceña. En los años 90 optó por retirarse y, durante su tiempo junto a Carmen, construyeron un hogar con sus cuatro hijos: Pablo, Pedro, Fernando y Florencia. Con el paso de los años siguieron caminos distintos, aunque el respeto y el cariño permanecieron intactos.

Carmen Álvarez en pleno conflicto docente de 2007.

Lamentablemente, en la fatídica jornada, el destino volvió a golpear con dureza: Carmen, quien fue docente y se desempeñó como directora de la Escuela Primaria Provincial N°33 “Com. Insp. Victoriano Eduardo Taret”, sufrió una descompensación y un ACV que terminó con su vida, pese a los esfuerzos médicos por estabilizarla.

La noticia llegó en pleno velatorio de Pablo, intensificando el dolor de una familia que enfrentó una segunda pérdida en cuestión de horas. El último adiós del exminero se realizó el miércoles en la Cochería Del Sur, desde el mediodía hasta las 16 horas, mientras que el de su exmujer tuvo lugar este jueves 16 de octubre, de 10 a 16, en la Cochería Ilhero.

Frente a este desgarrador escenario, Pedro Gojan, uno de los hijos de los fallecidos y Asesor Técnico de Presidencia del Consejo Provincial de Educación, transmitió un mensaje de amor y gratitud en redes sociales: “Vamos a recordar y celebrar la vida que nos compartieron en todos estos años mi mamá y mi viejo”. El Consejo Provincial de Educación expresó su acompañamiento mediante un comunicado: “En este doloroso momento, acompañamos a su familia y compañeros, elevando una oración para que encuentren la paz espiritual. Que en paz descansen”.

Pablo Roberto Gojan junto a su actual mujer Marina.

Asimismo, Encuentro Ciudadano -del cual Pedro forma parte- se sumó a las muestras de solidaridad: “Expresamos nuestro sentido pesar por el fallecimiento de los padres de nuestro querido compañero: Carmen Álvarez y Pablo Gojan. Acompañamos a toda su familia y amigos en tan doloroso momento”. La capital santacruceña despide a dos personas unidas por una historia compartida y, finalmente, por un mismo destino. En la memoria de quienes los conocieron quedará su ejemplo, la calidez de su trato y el lazo que los sostuvo hasta el final.