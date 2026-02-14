Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que este domingo 15 de febrero se realizará un corte de agua programado en Río Gallegos por un lapso estimado de entre 6 y 8 horas, en el marco de tareas de mantenimiento, reparación y optimización del sistema de abastecimiento.

La interrupción comenzará a partir de las 06:00 horas, mientras personal operativo trabajará en la zona de la toma de Palermo Aike, sobre el acueducto principal que abastece a la ciudad.

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado explicaron que las tareas forman parte de un plan integral de mejoras que lleva adelante la Gerencia de Agua y Saneamiento con el objetivo de sostener el suministro, aumentar el caudal y brindar una mejor calidad del servicio de agua potable en la ciudad de Río Gallegos.

Durante la jornada, se ejecutarán intervenciones técnicas en el acueducto para garantizar su correcto funcionamiento. En paralelo, se realizarán trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora para optimizar la operatividad y eficiencia de los procesos de tratamiento.

Desde SPSE señalaron que, ante el corte programado, se adoptaron medidas preventivas, reforzando y anticipando la limpieza, el llenado de cisternas y reservas estratégicas, con el objetivo de prever que el recurso no falte en los hogares durante la jornada y que el servicio pueda normalizarse una vez finalizadas las tareas.

Limpieza y desinfección de cisternas y estaciones de bombeo

Desde la empresa señalaron que como parte del plan de optimización, durante los días previos se planificaron y comenzaron diversas intervenciones destinadas a fortalecer el sistema. Entre ellas, se realizó la limpieza integral de la Cisterna 499, que incluyó el desagote completo, posterior enjuague y barrido de sedimentos en paredes y suelo. Luego se llevó adelante la desinfección con hipoclorito de sodio en paredes, columnas y rompeolas, dejando actuar el producto durante 24 horas. Finalmente, se procedió al llenado de la cisterna, control del tenor de cloro y su posterior habilitación para el funcionamiento normal.

Estas mismas tareas se llevaron adelante en las Estaciones de Bombeo N° 5 y N° 6, fortaleciendo la infraestructura del sistema de distribución de agua potable en la ciudad.

Recomendaciones a los vecinos

SPSE solicitó a la comunidad hacer un uso responsable y solidario del agua, priorizando los consumos esenciales y evitando el derroche durante el tiempo que duren las tareas.

Asimismo, se pidió a quienes circulen por las zonas de trabajo mantener precaución, respetar una distancia prudencial del personal operativo y atender a la señalización, debido a la movilidad del terreno y la presencia de maquinaria.

Finalmente, la empresa agradeció la comprensión de la comunidad y reafirmó su compromiso de continuar trabajando para optimizar y fortalecer el servicio de agua potable en Río Gallegos.