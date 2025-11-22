Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Santa Cruz, tanto los trabajadores de la administración pública provincial como los empleados municipales de Río Gallegos están alcanzados por las fechas establecidas para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC). El cronograma se rige por dos marcos normativos:

Ley Nacional 27.073, cuyo artículo 122 define que el aguinaldo debe abonarse:

Primera cuota: 30 de junio

Segunda cuota: 18 de diciembre

Ley Provincial 3840, que establece el calendario específico para jubilados, retirados y pensionados de la Caja de Previsión Social (CPS).

A continuación, se incorpora el texto oficial correspondiente al pago del aguinaldo, según esta normativa:

Artículo 1.- DETERMÍNASE, que el pago del beneficio a las jubilaciones, retiros y pensiones que perciben en forma mensual las personas jubiladas, retiradas y pensionadas de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, deberá ser abonado de forma integral y total, el día 24 de cada mes.-

Artículo 2.- ESTABLÉCESE el pago del sueldo anual complementario en dos (2) cuotas; la primera de ellas el día 30 de junio y la segunda el día 18 de diciembre de cada año.

Artículo 3.- DISPÓNESE, para el caso eventual, de que cualquiera de las tres (3) fechas determinadas aquí, fuera un día inhábil, el pago del beneficio o de los medios aguinaldos, se harán efectivos el día más próximo hábil anterior a las fechas establecidas en los artículos 1 y 2 de esta Ley.

Por otra parte, en cuanto a los trabajadores municipales existe la ordenanza N°8077-HCD-18 que reza: “La remuneración del trabajador municipal deberá ser abonada de forma total, antes del quinto (5) día hábil del mes siguiente al que se haya trabajado. En cuanto al Sueldo Anual Complementario, el mismo se abonará en dos cuotas: la primera de ellas con vencimiento el día 30 de junio; y la segunda con vencimiento el día 18 de diciembre de cada año.”

Esta ordenanza confirma y replica para los empleados municipales de Río Gallegos exactamente el mismo cronograma legal que establece la Ley 27.073 y la Ley 3840 para el sector provincial.

Qué pasa si el aguinaldo no se paga en término

Si las fechas no se respetan, los trabajadores pueden:

Intimar al empleador para regularizar el pago de manera inmediata.

Radicar una denuncia ante la Secretaría de Trabajo.

En casos graves, ampararse en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y considerarse despedidos por injuria laboral, con derecho a indemnización.