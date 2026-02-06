Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando muchos santacruceños aún no salieron de vacaciones, la cartelería promocionando los artículos escolares para el Ciclo Lectivo 2026 ya se puede ver en bazares y supermercados, con ofertas incluidas.

En Santa Cruz, el inicio de clases está previsto para el miércoles 25 de febrero tanto para Nivel Inicial, Primario, Secundario y sus modalidades en tanto no haya paro. Es que desde el gremio docente ya advirtieron que en caso “de que no haya avances en una paritaria que encamine la solución de los problemas planteados”, no habrá inicio de clases para la fecha prevista.

En este contexto, La Opinión Austral realizó un relevamiento de los precios de los artículos escolares tanto de los que componen una canasta para Nivel Primario como para Nivel Secundario.

Para una canasta de Nivel Primario se consideró el valor de los cuadernos, lápices negros y caja de 12 lápices de colores, caja de 10 fibras, goma de borrar, sacapuntas, regla, tijera, plasticola y regla.

En tanto que para la de Nivel Secundario se tomó en cuenta el precio de la carpeta, los repuestos de hojas rayadas y cuadriculadas, dos biromes, corrector, dos resaltadores, regla, lápiz, goma de borrar y sacapuntas.

En ninguna de las canastas se incluyeron cartucheras que suele ser un artículo que puede reutilizarse del año anterior, lo mismo que puede suceder con la mochila.

De acuerdo a los precios relevados, comprando en Río Gallegos, un repuesto de 96 hojas rayadas o cuadriculadas se puede encontrar desde los 3.900 pesos en librerías y a 13.350, en el caso de las cuadriculadas, en supermercados.

Las carpetas se encuentran desde 2.890 pesos las de fibra negro, 4.990 si es de plástico y 8.990, con diseños.

Las biromes cuestan 600 pesos la unidad, los correctores parten en los 800 pesos y hasta 2.990 pesos, y los resaltadores tienen un precio base de 900 pesos.

Es así que la canasta de Nivel Secundario rondaría los 15.890 pesos considerando comprar al menos dos biromes y dos resaltadores.

Canasta de Primaria

Por otro lado, un alumno o alumna de Primaria necesitará cuadernos de 42 hojas, al menos cuatro, que se pueden encontrar, en oferta, a 2.990 pesos y los de 48 horas a 11.200 pesos.

Las cajas de lápices de colores por 12 unidades tienen un precio base de 1.790 pesos y pueden llegar a costar hasta 4.850 pesos. En tanto que las cajas de fibrones por 10 unidades oscilan entre los 1.600 y 3.100 pesos.

Un lápiz negro cuesta 400 pesos, una goma de borrar 300 pesos al igual que un sacapuntas que, de acuerdo al material, puede encarecerse hasta tres veces.

Una regla tiene un valor de entre 400 y 690 pesos, una tijera, 2.500 pesos y una plasticola transparente, desde 1.900 a 2.500 pesos.

De esta manera, el costo de la canasta escolar para un alumno o alumna de Primaria asciende a 21.550 pesos.

Cabe recordar que en ninguna de las canasta se consideró el valor de los guardapolvos.