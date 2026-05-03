El Club de Leones de Río Gallegos celebró un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con la comunidad. Este domingo, tras el tradicional izamiento dominical, la presidenta de la institución, María Luisa Segovia, dialogó con La Opinión Austral y compartió un balance cargado de emoción, trabajo y proyectos que apuntan a sostener la ayuda a quienes más lo necesitan.

“Fue una semana muy emotiva. Me honra ser en este aniversario la presidente. Tengo un grupo de leones que siempre me están apoyando y estamos tratando de seguir adelante con nuestra misión que es ayudar al necesitado”, expresó Segovia, visiblemente movilizada por la fecha y el acompañamiento del equipo que integra la organización.

La celebración incluyó un encuentro interno que, según relató, estuvo atravesado por la emoción y el sentido de pertenencia. “Tuvimos una pequeña reunión donde celebramos nuestro cumpleaños, muy emotivo. También tuvimos la gracia de tener dos voluntades nuevas, así que el club sigue creciendo”, destacó. En ese sentido, remarcó el valor del voluntariado como motor de la institución: “Se sumaron dos voluntades nuevas, así que el club sigue creciendo, porque cuantos más manos tenemos más podemos ayudar. Así que esa es nuestra misión”.

Integrantes del Club de Leones en el izamiento dominical. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Temporada invernal

Con la llegada de las bajas temperaturas, una realidad bien conocida en el sur argentino, el foco está puesto en reforzar la asistencia a las familias más vulnerables. “Llega la fecha invernal donde nuestra gente necesita abrigarse, así que tenemos donaciones de ropa para los roperos circulantes y ahí estamos todos juntos clasificando, arreglando. Es todo un trabajo de hormiguita, pero voluntario”, explicó.

Lejos de ser solo una tarea solidaria, Segovia también puso en valor el aspecto humano que atraviesa la experiencia dentro del club. “Trabajamos y pasamos muy buen rato entre amigos, porque se hacen amistades muy lindas, muy buenas y muy sinceras. Yo después que me jubilé ingresé al Club de Leones y he hecho amistades muy lindas”, relató, aportando una mirada cercana sobre el impacto personal que tiene el compromiso comunitario.

Su vínculo con la institución ya lleva varios años. “Este diciembre va a ser seis años que soy parte del Club”, señaló, dejando entrever una trayectoria que combina constancia y vocación de servicio.

En cuanto a las actividades que desarrollan, el club mantiene una agenda variada que busca cubrir distintas necesidades. “Tenemos clases de folklore y clases de educación física. También tenemos servicio un día a la semana, que va el doctor Claudio García, que es león, a atender gratuitamente a la gente que no tiene obra social. Y tenemos una podóloga en pie diabético, que también es necesario”, detalló.

Finalmente, Segovia extendió una invitación abierta a toda la comunidad de Río Gallegos, tanto para quienes necesiten asistencia como para quienes deseen sumarse como voluntarios. “El Club de Leones mantiene sus puertas abiertas de 14 a 18 horas, así que los invito ya sea para ir a solicitar los servicios o para ayudarnos, están invitados a concurrir”, afirmó.