Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Víctor Ventura de Monte Buey, Ricardo Guillén de James Craik, Gerardo Mariani de Justiniano Posse y Nolberto Filippi de Monte Buey son los cuatro cordobeses veteranos de guerra de Malvinas que este domingo regresarán a las islas.

Los veteranos junto al comandante del vuelo de Buenos Aires a Río Gallegos. Foto: Vivencias Producciones

“Vamos a tratar de aprovechar este viaje, creo que nos va a hacer bien”, expresó Ventura antes de salir hacia Ciudad de Buenos Aires y agregó que el objetivo es “recordar las cosas que vivimos en el ’82 y sacar algunas conclusiones para cerrar un ciclo de nuestra vida”.

Por su parte, Nolberto Filippi destacó la carga emocional que implica el regreso a casi 44 años del conflicto bélico. “Hay noches que no puedo dormir pensando en este viaje. Después de 44 años volver a Malvinas va a ser algo inolvidable para nosotros”, señaló al medio Desde Monte Buey.

Una vez que aterrizó el vuelo, los veteranos de guerra fueron invitados por el comandante a conocer la cabina. Foto: Vivencias Producciones

“Siempre pensamos en volver para despedir a nuestros camaradas, algo que en su momento no pudimos hacer”, reconoció Filippi. También expresó su expectativa por reencontrarse con el lugar donde estuvo apostado: “Voy con la ilusión de encontrar mi pozo y ver qué quedó. En 44 años el terreno cambió, el viento y el agua modificaron todo, pero quiero buscar y recordar”.

“En 1982 no sabíamos que íbamos a Malvinas hasta antes de subir al avión. Ahora lo venimos masticando hace meses. Es otra mirada, otra etapa de la vida”, coincidieron los veteranos cordobeses.

Los veteranos cordobeses junto a los santacruceños Alfredo Tarcaya, Eduardo Chorrero y Fernando Vásquez.

Este viernes, la delegación tomó un avión desde Córdoba hacia Ciudad de Buenos Aires y luego, otro a Río Gallegos, donde el comandante en pleno vuelo informó a los pasajeros que cuatro veteranos estaban a bordo, lo que resultó en un aplauso para el grupo. Ya en tierra, los invitó a conocer la cabina.

En Santa Cruz

Este sábado, veteranos de guerra de la provincia Santa Cruz tuvieron la oportunidad de compartir con los cordobeses durante su visita al Museo de Guerra Malvinas Argentinas en Río Gallegos.

Acompañaron el recorrido, los veteranos Eduardo Chorrero, Fernando Vásquez y Alfredo Tarcaya.

Veteranos de guerra en el Museo de Guerra Malvinas Argentinas en Río Gallegos.

“Su visita nos honra profundamente y reafirma nuestro compromiso de mantener viva la memoria, el respeto y el reconocimiento hacia quienes defendieron nuestra Patria. Gracias por compartir este paso por nuestra ciudad y por seguir sembrando memoria en cada lugar que visitan”, expresaron desde la Asociación Centro de Veteranos de Guerra “Soldado José Honorio Ortega”.

Por razones climáticas en las Islas Malvinas, el vuelo desde Río Gallegos no pudo despegar y está previsto que lo haga este domingo.

Itinerario

En las islas, el itinerario contempla en Darwin la visita al sector por el que desembarcaron las fuerzas británicas y el Cementerio de Darwin. También, prevén recorrer el cementerio británico.

En tanto que en Puerto Argentino realizarán diferentes excursiones durante la semana como el recorrido por el puerto, el faro y los lugares vinculados al desembarco argentino del 2 de abril de 1982 y la visita a montes donde se libraron enfrentamientos, guiada por un especialista local. Además, harán una tercera excursión a otros campos de batalla y la visita al Museo de Malvinas, donde se exhibe una línea de tiempo del conflicto y objetos vinculados a la guerra.