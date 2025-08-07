Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de la novena, este 7 de agosto la comunidad católica de Río Gallegos celebró a San Cayetano. En la noche de este miércoles, los fieles se reunieron en la Parroquia San José Obrero para realizar la procesión hasta el Santuario San Cayetano y se abrieron las puertas para el ingreso de la imagen del santo.

En la noche de este miércoles, los devotos realizaron una procesión desde la Parroquia San José Obrero hasta el Santuario San Cayetano.

La primera de las siete misas programadas, a las 00:00, fue celebrada por el presbítero Luis Hetze, administrador parroquial del santuario.

La Catedral “Nuestra Señora de Luján” de Río Gallegos es una de las nueve iglesias jubilares en la diócesis durante el Año Santo 2025.

El cronograma de misas continuó a las 07:00 , a las 10:00, a las 12:00 y a las 15:00, oficiadas por los sacerdotes Luis Hetze, Cristian Desbouts, Ariel Silguero y Sergio Soto, respectivamente.

En diálogo con La Opinión Austral, el sacerdote Hetze, manifestó: “Ha sido muy linda la novena, hubo mucha participación y todos los días teníamos misa. Anoche (por la noche del miércoles) me sorprendió la procesión. Con el frío que hacía, a las 23:30 salimos desde San José Obrero, la parroquia donde estaba el padre Juan, hasta el santuario y ahí abrimos a la medianoche con el himno y la primera misa, el templo estaba lleno“.

La primera misa se celebró a las 00:00 de este jueves, tras la procesión y apertura del santuario.

“No soy de acá, pero me llamó poderosamente la atención la concurrencia este año“, mencionó el presbítero que pertenece al clero castrense.

Caravana

En la fiesta patronal de este año, a las 16:00 se realizó una caravana desde la Iglesia Catedral “Nuestra Señora de Luján” hasta el Santuario San Cayetano. Al respecto, el sacerdote explicó que “se realiza desde aquí porque estamos en año jubilar y somos peregrinos de esperanza, es el lema, por eso pusimos ‘Con San Cayetano, peregrinos de esperanza’ y queríamos tener un signo de jubileo, por eso salimos de la Catedral pidiendo la indulgencia y con nuestro santo en caravana al santuario”.

La imagen del patrono del pan y el trabajo encabezó la caravana de autos hasta el Santuario San Cayetano. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Cabe recordar que a comienzos de año, mediante el decreto 01/2025, el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina, designó nueve iglesias jubilares en la Diócesis durante el Año Santo 2025, una de ellas fue la Iglesia Catedral “Nuestra Señora de Luján” en Río Gallegos.

“San Cayetano se vive de una manera especial por las dificultades que hay, pero también con mucha más fe”. LUIS HETZE, SACERDOTE

Medina indica en el decreto que “los fieles, peregrinos de esperanza, podrán conseguir la Indulgencia Jubilar concedida por el Santo Padre si emprendieran una pía peregrinación a los lugares sagrados designados por el Ordinario del lugar”.

La caravana inició su recorrido en la Catedral “Nuestra Señora de Luján”. Foto: José Silva/La Opinión Austral

También, “podrán conseguir la Indulgencia Jubilar si, individualmente o en grupo, visitaran devotamente cualquier lugar jubilar y ahí, durante un período de tiempo adecuado, realizaran adoración eucarística y meditación, concluyendo con el Padre Nuestro, la Profesión de Fe, en cualquier forma legítima e invocaciones a María, Madre de Dios”.

La caravana transitó por avenida San Martín y calle Santa Fe hasta Jofré de Loaiza, donde se ubica el santuario. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Luego de la llegada de la caravana al santuario, la comunidad del santuario compartió tortas fritas y mate cocido. La sexta misa del día la celebró el sacerdote Daniel Ledesma.

El recorrido de la caravana concluyó en el Santuario San Cayetano. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Un país atravesado por la crisis

Consultado, sobre cómo se viven las fiestas del patrono del pan y el trabajo en el escenario económico y social que atraviesa el país, expresó: “Lo que hemos dicho varias veces en estos días es que tenemos que elevar la esperanza sobrenatural, a pesar de que se vea la dificultad de los problemas económicos, Dios no defrauda y San Cayetano es una muestra de lo que es estar atento a la providencia de Dios, por eso se vive de una manera especial por las dificultades que hay, pero también con mucha más fe“.

“Dios no defrauda y San Cayetano es una muestra de lo que es estar atento a la providencia de Dios”, manifestó el sacerdote Luis Hetze. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Para finalizar, compartió un mensaje con la comunidad: “A ejemplo de San Cayetano, tenemos que vivir no solamente pidiendo a Dios, sino también siendo generosos con nosotros, principalmente con los más necesitados, cuanto más generosos seamos, menos problemas va a pasar la sociedad”.