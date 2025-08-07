La expresión profunda de fe del pueblo que no se resigna y que camina con solidaridad, el ejemplo a seguir que da San Cayetano y la importancia del trabajo digno fueron centrales en el mensaje de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) en San Cayetano.

En el mismo sentido, se expresó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva en el santuario de Liniers al expresar que “somos custodios y guardianes de la vida de los demás, los más pobres, débiles” y que “no podemos desentendernos de los que sufren, de los que revuelven los tachos de basura buscando qué comer, que no lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad”.

Vecinos y vecinas de la capital santacruceña asistieron a la séptima y última misa del día en el Santuario San Cayetano. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina, este jueves al presidir la misa central de las fiestas patronales en el santuario de la capital santacruceña.

Ante un templo colmado, en la última de las siete programadas, monseñor Medina manifestó: “La figura de San Cayetano nos interpela y nos recuerda que la fe no puede ser ajena a la realidad social, no podemos ser indiferentes a la pobreza y a la falta de trabajo“.

La misa central colmó el Santuario San Cayetano. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“La fe de San Cayetano es un ejemplo de confianza en Dios y se traduce en acción concreta. Nos invita a salir de nosotros mismos y ser también instrumento de la providencia, compartiendo el pan y buscando la justicia para los que sufren”, alentó.

Los devotos celebraron las fiestas patronales de San Cayetano. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“La cruz que nos pide cargar hoy es la de comprometernos con los más vulnerables, no dándoles sólo limosna sino luchando por su dignidad y por un trabajo que les permita vivir una vida plena. Que así sea”, concluyó.

