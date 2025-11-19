En el Día de la Educación Técnica, el Centro Educativo de Formación y Actualización Profesional N°1 y el N°11 participaron de la Expo Capacitación Laboral y Formación Profesional que se desarrolló este miércoles en el predio del CEFYAP N° 1 en Río Gallegos.

Alumnas de la capacitación laboral en Gastronomía. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Darío Espejo, director del CEFYAP N°11, se refirió a las aulas talleres móviles que circulan por toda la provincia con diferentes trayectos formativos. Actualmente, en la capital provincial, se encuentran los espacios de Informática, Instalaciones Domiciliarias, Textil, Gastronomía y Automotores.

Respecto a cómo se planifica el recorrido en las localidades, explicó a La Opinión Austral que “por lo general están cuatro meses o más, depende de la demanda de la localidad y la cantidad de inscriptos”.

“También se hace un balance en cada localidad, especialmente por la bolsa de trabajo que es muy importante”, mencionó al tiempo que agregó que en todas las localidades suelen tener “muy buena inscripción y hemos tenido bastante gente que ha salido a trabajar después de la capacitación”.

Asimismo, sobre quienes asisten a los centros, señaló: “Cada vez, vemos gente mucho más joven que se está anotando, hemos tenido buenas repercusiones”.

Foto: José Silva/La Opinión Austral

Espejo consideró que se debe al escenario nacional y la dificultad de migrar para estudiar. “Buscan una salida laboral mucho más rápida”, marcó.

Finalizando, adelantó que para el Ciclo Lectivo 2026 esperan poder ofrecer Impresiones 3D, taller para el cual ya cuentan con equipamiento.

Foto: José Silva/La Opinión Austral

Por su parte, Pedro Suárez (18), uno de los alumnos de la capacitación de Instalaciones Domiciliarias, comentó “llegué con mucho interés en aprender, me llamaba mucho la atención, pero no sabía nada” y después, de un mes cursando el taller de Auxiliar, “acá se aprende un montón, mucho sobre seguridad. La mayoría de las casas no cumplen con las normas que corresponde y eso es muy peligroso”.

Actualmente, se encuentra en la instancia de Montador Electricista en la que dentro de poco, iniciará las prácticas profesionales en una obra. Respecto al espacio de formación, destacó: “Se formó un lindo grupo, somos varios que aprendimos gracias al ‘profe’, todos salimos bastante capacitados”.

Foto: José Silva/La Opinión Austral

Cerrando, manifestó que laboralmente la capacitación “me ayudaría mucho, ya que tengo 18 años y no tengo mucha experiencia laboral y para mí currículum, sirve”.

Por último, Suárez invitó a conocer la propuesta: “Nadie viene sabiendo, a estos cursos se viene a aprender, yo no sabía nada y vine y aprendí. Los animo a que vengan a aprender”.