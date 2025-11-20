Peregrinación a la Virgen de Güer Aike en Río Gallegos: todo lo que se sabe hasta el momento El obispo de Río Gallegos encabezó una conferencia de prensa para dar detalles de la 45° edición de la Peregrinación a Nuestra Señora de Güer Aike y a la Cruz Redentora de Jesús. Se realizará el lunes 8 de diciembre con una variada programación religiosa y cultural. Los organizadores destacaron la participación de fuerzas de seguridad, voluntarios y servicios médicos para garantizar la seguridad de los peregrinos.

El obispo Mons. Ignacio Medina encabezó una conferencia de prensa en el Obispado de Río Gallegos para informar a la comunidad sobre la 45° Peregrinación a Nuestra Señora de Güer Aike y la Cruz Redentora de Jesús. Durante la charla, celebrada a las 10:13 horas, destacó que esta edición tiene como lema “Con la Santísima Madre de Güer Aike, peregrinos de esperanza” y se realizará el lunes 8 de diciembre, Día de la Virgen.

Mons. Medina agradeció a las instituciones que colaboran con la organización, incluyendo el gobierno provincial y municipal, la Secretaría de Culto, la Policía, el Hospital Regional, Vialidad Provincial, Protección Civil, Ejército, Fuerza Aérea, Prefectura, Gendarmería y grupos comunitarios. El obispo resaltó que la colaboración de estas entidades es clave para que la peregrinación se realice de manera segura y ordenada.

Horarios y logística de la peregrinación

La caminata comenzará a las 6 de la mañana desde la Rotonda Juan Bark, tras recibir la bendición de Mons. Medina. Este año, se sumarán nuevas imágenes procesionales:

La Virgen Estela Maris de la Prefectura Naval

Nuestra Señora de Güer Aike transportada por un jeep del Ejército

Nuestra Señora de Loreto de la Fuerza Aérea Argentina

Virgen de Luján de Gendarmería Nacional, participando por primera vez

“Vamos a mantener los horarios de los años anteriores, vamos a salir a las 6 de la mañana desde la Rotonda Juan Bark previo de recibir la bendición de nuestro obispo. Este año vamos a salir de la Rotonda, el móvil que va a llevar a la Virgen Estela Maris, que representa a la Prefectura Naval Argentina y la nuestra nuestra señora de Güer Aike, el jeep del ejército. Cuando pasamos a la altura de las dependencias en la ruta de Fuerza Aérea, se nos va a sumar nuestra señora de Loreto con la imagen de la patronal de la Fuerza Aérea Argentina. Y cuando pasamos por Güer Aike, el control policial se nos va a sumar la Virgen de Nuestra Señora de Luján, que este año ha sido declarada como comandante general será la de la fuerza de gendarmería nacional y van a participar con nosotros por primera vez, tanto Fuerza Aérea como Gendarmería”, explicó Medina.

Se mantienen los horarios tradicionales de misas: 10:00, 11:30 y 16:00 horas en la cumbre, mientras que a las 13:00 horas se celebrará la misa en el sector bajo con la presentación conjunta de las bandas de música del Ejército y la Fuerza Aérea.

El obispo Ignacio Medina encabezó la conferencia de prensa para dar detalles de la peregrinación del 8 de diciembre. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“A las 13 horas tendremos entonces la misa en el bajo, a la entrada, con la llegada de las imágenes procesionales, la presentación también de la banda de música del Ejército y de la Fuerza Aérea, que este año van a actuar juntas para darle mayor realce a esta feria”, agregó el obispo.

Servicios y medidas de seguridad

El evento contará con servicio de ambulancias y profesionales de salud, puestos de hidratación, 14 baños químicos a lo largo de la ruta y en el lugar de llegada, y un equipo de masajistas voluntarios para asistir a quienes tengan dificultades durante la caminata. También se realizará bautismo para quienes deseen participar, previa inscripción y presentación de padrinos y documentos.

El Municipio de Río Gallegos ofrecerá colectivos gratuitos para los peregrinos que no dispongan de transporte propio. Además, se recomienda llevar ropa cómoda en capas, calzado usado y crema protectora para enfrentar las condiciones del día.

Una tradición de fe que cumple 45 años

Esta edición contará con la presencia de los primeros jóvenes que realizaron la peregrinación en 1982, quienes compartieron sus experiencias y destacaron la importancia de mantener vivo este legado espiritual. Mons. Medina enfatizó que la peregrinación es una oportunidad para compartir alegrías, dolores y esperanzas con la Virgen, reafirmando la fe y la unión de la comunidad de Río Gallegos.

Invitación abierta a la comunidad

La Diócesis de Río Gallegos extendió la invitación a toda la comunidad a participar el lunes 8 de diciembre desde las 6 de la mañana en la Rotonda Juan Bark. Mons. Medina subrayó que se trata de un encuentro de fe y esperanza, donde cada peregrino podrá acercarse a la Virgen para expresar sus sentimientos y celebrar la tradición que ya cumple 45 años ininterrumpidos.