Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fundado el 30 de septiembre de 1998, el grupo Buen Día Vida para pacientes oncológicos, hoy asociación civil, cumple 27 años.

“El aniversario nos encuentra con nuevos proyectos, uno es poder hacer la plaza de Buen Día Vida y poner los arbolitos en memoria de nuestras compañeras que ya no están, hacer la réplica de un banco rosa para sensibilizar en relación al cáncer de mama y un banco lila para sensibilizar respecto a todos los tipos de cáncer. Siempre existen muchos desafíos y deseos de seguir haciendo”, manifestó Patricia Lozano, presidenta de la asociación, a La Opinión Austral.

Los ritmos fueron parte de la jornada organizada por Buen Día Vida. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Seguimos creciendo como comunidad, con la mirada puesta en el acompañamiento a los pacientes oncológicos y sus familias”, marcó.

Este domingo, en la sede de la asociación, estaba prevista una jornada de la Campaña “Mechón de amor” que incluía actividad física y la presentación de la banda Imperfectos, pero el temporal de viento que azotó a la provincia obligó a modificar el cronograma.

Peluqueros solidarios realizando los cortes para donación de mechones. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

En la jornada, donde los peluqueros solidarios dijeron presente, se pudieron reunir 68 mechones de cabello natural para la confección de pelucas para pacientes oncológicos. Al respecto, Lozano valoró: “Vivimos una jornada cargada de solidaridad, compromiso y esperanza, que nos recuerda que juntos podemos transformar las dificultades en fuerza colectiva”.

Entre quienes voluntariamente donaron su cabello estuvo un pequeño vecino del barrio, Lucio de sólo cuatro años, quien asistió acompañado de su papá Diego Mansilla para hacer la entrega de los mechones.

“Hace dos años era jefe del gimnasio 17 de Octubre y esta misma actividad se hizo en una sala del gimnasio. Cuando vi lo que hacían, me interesó un montón y ese mismo día, llevamos el pelo que se había cortado mi señora”, contó Mansilla a La Opinión Austral.

Así era el pelo largo y con rulos del pequeño Lucio, el cual fue donado para confeccionar pelucas.

El vecino destacó la labor y logros de la asociación civil. “Siempre dispuesto a lo que necesiten para colaborar”, mencionó.

Sobre el cabello de Lucio, contó: “Él tenía su pelo desde que nació, nunca se lo cortamos, pero este año entró al jardín y tuvimos que cortárselo. Era todo rulos. Sabíamos que el pelo a alguien le iba a servir, le explicamos a mi nene de qué se trataba”.

Patricia Lozano junto a Lucio Mansilla.

“Estamos muy felices y contentos con el crecimiento de la asociación, te das cuenta que hay mucho trabajo de todos quienes la conforman. Estaría bueno difundir su actividad para que la gente tome conciencia de que tienen un lugar para apoyarse quienes están enfermos de cáncer”, manifestó.

Para finalizar, Lozano manifestó: “Celebrar un nuevo año de la asociación es también renovar el compromiso con la salud, la contención y la vida. Estamos agradecidos infinitamente por el acompañamiento de todos”.

Cabe mencionar que desde el grupo informaron que este martes 30 a las 18:00 en la Catedral “Nuestra Señora de Luján”, ubicada en avenida San Martín 739, se realizará una misa por el eterno descanso de compañeros y familiares.