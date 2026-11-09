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En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, el Centro Regional de Hemoterapia realizó este lunes 9 una colecta externa de sangre en el Centro Polivalente de Arte N° 1 de Río Gallegos.

El Dr. José Gutiérrez, director del Centro Regional, detalló los requisitos para donar sangre, explicó qué plazos pueden aplicarse tras una vacuna y señaló cuáles son los grupos sanguíneos más difíciles de conseguir.

“Para nosotros es un motivo de alegría en este momento estar trabajando acá”, manifestó y destacó que el equipo recibió donantes desde la primera hora de actividad “ya hemos tenido un caudal de donantes apropiado para el tiempo transcurrido, así que vamos trabajando con tranquilidad y vamos trabajando con nuestros compañeros en los diferentes sectores”.

Gutiérrez enumeró los requisitos para donar sangre: tener entre 18 y 65 años, presentar el documento y estar dispuesto a realizar la donación. “Tener entre 18 y 65 años de edad, documento en mano y tener ganas de ser donante de sangre y de beneficiar a alguien que lo está necesitando”, dijo.

Por otro lado, mencionó que el límite de edad para donar médula ósea es diferente. “Recordemos que para médula ósea es 40 años máximo”, agregó.

Pasos para donar

El proceso de donación comenzaba con la toma de datos y el llenado de planillas. Luego, el equipo registra los signos vitales y realiza una primera evaluación física. Después, cada persona pasa a una entrevista con un profesional, que valora si está en condiciones de donar. Si la evaluación es favorable, sigue a la extracción y, más tarde, un refrigerio.

La colecta contó con personal administrativo y de promoción, además de quienes se encargaban de las evaluaciones y las extracciones. Las unidades y las muestras se trasladan al banco de sangre durante la jornada, en dos o tres viajes, de acuerdo con el volumen reunido. Gutiérrez explicó que allí deben procesarse las unidades.

Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, presentar el documento y estar dispuesto a realizar la donación.

“Nosotros continuamos con todas las tareas para la acumulación de unidades y de muestras que remitiremos a nuestros compañeros que están trabajando allá en el banco de sangre”, manifestó y explicó que “se hacen en dos o tres periodos dependiendo el volumen, porque todas estas unidades tienen que ser procesadas en el banco de sangre, entonces para ese motivo son trasladadas y según el número que tenemos hacemos dos o tres viajes”.

Cabe recordar el Banco de Sangre abre de lunes a viernes, el horario es de 07:30 a 14:30; los sábados y feriados, de 07:30 a 13:00.

Vacunas y donación de médula ósea

Consultado por las personas vacunadas, Gutiérrez explicó que el tiempo de espera puede cambiar según la vacuna recibida. “Las vacunas tienen un periodo dependiendo el tipo de vacuna. Hay vacunas donde podemos donar a las 72 horas y otras que podemos donar a los 30 días. Todo depende del tipo de vacuna de la que estemos hablando”.

En cuanto a las vacunas contra el Covid, señaló que haber recibido una o varias dosis no impedía donar sangre.

“Por otra parte, con respecto a las vacunas del Covid, independientemente de la cantidad de dosis que haya recibido, pueden ser donantes de sangre con total tranquilidad”, expresó.

Gutiérrez también mencionó que las personas operadas pueden donar después de seis meses y que ese plazo era parte de una reglamentación que, según indicó, tendía a cambiar. Añadió que el centro tendría que actualizar aspectos de su trabajo y de su equipamiento en el marco de las transformaciones que describió para los bancos de sangre.

En cuanto a los grupos sanguíneos, Gutiérrez indicó que el 0 es el más frecuente en la comunidad: representa el 50% de la población, según sus datos. Le sigue el grupo A, con alrededor del 30%. En cambio, señaló que “los grupos negativos son los más difíciles de conseguir, en especial el 0 negativo y el A negativo”.

Asimismo, explicó que el centro trabajaba con donantes conocidos para las transfusiones destinadas a neonatología. Según detalló, esas personas donan dos o tres veces por año y las unidades pasan “por un proceso de desleucocitación antes de ser utilizadas en ese sector, además de contar con estudios previos”

“Tenemos donantes que conocemos y que van dos o tres veces por año”, dijo y agregó que se trata de un grupo que “se dedica especialmente a ese sector que es la neonatología”.

Avances de la medicina

Al referirse a la evolución de la medicina transfusional, Gutiérrez comparó los métodos actuales con los que conoció al comienzo de su carrera, entre fines de los años ochenta y 1990. Señaló que, con el paso del tiempo, mejoraron los estudios, los conocimientos sobre enfermedades y sangre, y la inmunohematología.

“A lo largo de los últimos 35/40 años, la medicina transfusional ha ido paulatinamente mejorando en cuanto al tipo de estudios que se hacen, la forma que hacemos de estudios, los conocimientos que tenemos de las distintas enfermedades, los conocimientos que tenemos de la misma biología celular, de la misma sangre y cómo ha ido evolucionando también la inmunohematología”, aseguró.

“Hoy los márgenes de seguridad son mucho mayores, tenemos cánones mucho más modernos, es muy promisorio el futuro”, afirmó.