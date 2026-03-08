Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

Hace cinco meses Gonzalo atendía la chocolatería. Era su vida, su pasión.

En Alfajorcito 20.20, junto a su mamá Sandra, en la galería Premier de la avenida Kirchner y Errázuriz, vivió los últimos momentos más felices.

Un instante fue el cambio inimaginable. Luego más síntomas. La familia advierte su estado de salud. Hospital Regional de Río Gallegos. Profesionales que se hacen cada vez más enormes, cuando se dedican con toda la pasión y sapiencia para salvar vidas.

Estudios, análisis, cirugía, resultados. Diagnóstico fatal. Más estudios exhaustivos. Buenos Aires queda lejos, pero la fuerza de toda una familia acortó la distancia. El aeropuerto de Río Gallegos, cerrado. Los más de 2.5000 kilómetros recorridos en auto, con Gonzalo sentado atrás, fue todo un mensaje: “Vamos a hacer todo por vos”.

Ruta, hotel, sueño, descanso, mate, la radio como compañía y al final Buenos Aires queda cerca.

La familia Soria, durante una celebración de Navidad. “Estoy muy orgulloso de la familia que formamos”, dijo Francisco Soria.

Sandra Soriano, con corazón estrujado, viajó con toda la esperanza. Como lo hacen los padres: dan todo por sus hijos.

Francisco Soria, propietario de la productora audiovisual Patagonia TV, que emite sus programa por Canal 10 de Río Gallegos, y en más 50 señales de cable de todo el país, manejó como si estuviera en la travesía más importante de su vida. Y lo fue.

Tratamientos en Capital Federal y en Río Gallegos, entre el dolor y la realidad.

Así fueron pasando los días…y las noches. Y la esperanza por un nuevo amanecer. Toda la familia en asistencia total.

En la mañana del jueves 5 de marzo, Sandra y Francisco, en un viaje laboral. Estaban en Gobernador Gregores. Recibieron el mensaje. Y un llamado, el que nunca hubieron querido recibir. Gonzalo rumbo a la eternidad. Viaje urgente a Río Gallegos.

El hijo, el hermano, el ángel

Gonzalo nunca estuvo solo: sus hermanos Claudio Roberto (21), Ezequiel (27), Eleonora del Milagro (24) también fueron el sostén cotidiano.

Francisco Soria, todavía conmovido, describió a La Opinión Austral, cómo era Gonzalo y cómo fue su vida: “Siempre tenía una sonrisa. Todo el mundo se acuerda. La gente que lo conocía le decía Willy Gonza, Willy Wonka… Se reían, porque él vendía chocolates, los alfajorcitos y siempre estaba ahí.”

“Agradezco a todos”

Con dolor, orgulloso de su hijo, recuerda cada instante: “Lamentablemente esto es lo que le pasó a él, el tumor cerebral que le salió. Estuvo cinco meses prácticamente, peleando, peleando, peleando por todos lados. Allá en Buenos Aires, acá en Gallegos, y bueno, lamentablemente nos ganó. Nos ganó, ya él está tranquilo, porque si no también estaba sufriendo.”

A Francisco Soria no le alcanza el tiempo para agradecer. “Mis otros hijos y mis nueras fueron muy importantes. ¡Cómo lo ayudaron! Gonzalo terminó con silla de ruedas y ya no se movía, entonces ellas también estuvieron ahí: asistencia total, desde los medicamentos a la comida. Nahiara Cárcamo (19), la novia de Claudio; y Nery Grey (32), la pareja de Ezequiel. Lo ayudaron con el cuidado a la par nuestra. Todos con Gonza. Estoy muy contento con la familia que realmente nos tocó.”

Nahiara Cárcamo, la novia de Claudio Soria

Los profesionales que lo atendieron, también fueron protagonistas en la vida de Gonzalo. Según Soria, “el trabajo de los médicos fue impresionante. Los que le tocaron a Gonzalo fueron muy, muy especiales. La atención, también, lo mismo. Donde íbamos siempre, siempre, siempre estuvieron. Le daban una mano, todo, tanto la gente de Buenos Aires como la de Río Gallegos. ¡Son tantas cosas para agradecer! Al neurocirujano Adrián Paris, que le puso la válvula en la cabeza; el oncólogo Navarro; los radiólogos Guzmán y Álvarez y todo su equipo. Cuando Gonzalo no podía ir llamaban enseguida para saber cómo estaba, si necesitaba algo; el apoyo de la doctora Laura Beveraggi, quien nos guió muchísimo; la kinesióloga Rocio Larsen de Rehabilitación Axis; la fonoaudióloga Belén Escalada; la psicopedagoga María Elba Díaz.

Nery Grey, la pareja de Ezequiel Soria.

Tevé, chocolate y “cambiame la música”

Gonzalo también estuvo trabajando en Patagonia TV, pero a él le gustaban más las ventas, el contacto con la gente. Soria le confesó a La Opinión Austral que “era un loco aparte, pero cada vez que lo necesitábamos estaba él ahí: hacía cámaras, dirección de programas. Y después de la Chocolatería le gustaba participar mucho de las ferias.”

Amante de los dulces, le gustaba cantar, actuó varias veces. “No tenía voz, pero era un caradura, loco, loco divino”, dijo su padre. “Subía al escenario sin ningún drama y hasta llegó a tener un coro. ¡Fue un espectáculo! Y ese fue su último recital. Hizo defensa personal, un curso de panadería… Era un loco lindo, activo. Tocaba la guitarra, la batería, hizo cursos de canto, inglés y francés. ¡Era un alma divina!”

Francisco Soria y su esposa Sandra Cárcamo con sus hijos Gonzalo, Claudio Roberto, Ezequiel y Eleonora del Milagro.

“Gonzalo, jamás te vamos a olvidar”

Sandra, se emociona al recordarlo. “Era un hijo divino. Siempre preocupado, si alguno necesitaba cualquier cosa fuera de la casa, él siempre estaba. La gente siempre lo recuerda porque si él necesitaba ir a agarrar una escalera, la agarraba, necesitaba cargar una caja, él iba. Siempre estaba para ayudar. ¡Lo queríamos tanto! Era muy especial, tenía su ‘genio’. Todos lo adorábamos. Era muy especial, siempre fue muy especial. Era nuestro hijo, hermano, y la verdad que nos sorprendió la cantidad de gente que llegó al velatorio, la cantidad de mensajes que hasta ahora, en este minuto, todavía siguen llegando de gente que no conocíamos, que decían que eran muy amigos de él. Decían que lo habían conocido en un lado, en el otro, hace años atrás, que siempre hablaban, que él siempre los saludaba, él siempre le mandaba un saludo de Navidad, no se olvidaba de nadie. De nadie, siempre se acordaba para los cumpleaños, para las fiestas, siempre, siempre, siempre.”

A cada instante la familia Soria lo tiene presente en cada recuerdo, en una foto, un mensaje y cree escuchar hasta su voz y risas.

Sandra, como toda madre, sintió que se le acabó el mundo. La vida sigue y ella sabe que todos hicieron lo humanamente posible.

En su despedida eterna, le dijo a La Opinión Austral: “Lo queríamos, lo queremos, lo amamos. Gonzalo, jamás te vamos a olvidar.”