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El clásico hotel alojamiento Eros de Río Gallegos se ofrece en alquiler y vuelve a quedar en el centro de la atención. La propuesta fue difundida por la Inmobiliaria Carhu, que presentó al establecimiento como una oportunidad de inversión para quienes busquen continuar con la actividad hotelera o darle otro destino comercial.
Según la publicación inmobiliaria, el inmueble se encuentra listo para trabajar y ofrece distintas posibilidades de explotación: continuar como hotel alojamiento, funcionar como hotel convencional o incluso desarrollar un camping.
Entre las instalaciones disponibles se destacan sus 10 habitaciones completamente equipadas, con ropa de cama y ropa blanca. Algunas cuentan con jacuzzi. Además, dispone de un sector de lavandería con cuatro lavadoras industriales, una amplia cocina y un departamento destinado al sereno.
Otro de los aspectos señalados en la publicación es la superficie del predio, que alcanza casi las dos hectáreas. La inmobiliaria destacó las dimensiones del terreno y las posibilidades que ofrece para desarrollar diferentes actividades.
Las personas interesadas pueden realizar consultas al teléfono 2966 385782. La firma Carhu, por su parte, promociona la propuesta bajo el lema “¡Imperdible oportunidad de negocio!” y recuerda sus 46 años de experiencia en el rubro inmobiliario.
El cierre durante la pandemia
La historia reciente del hotel Eros estuvo atravesada por distintos episodios. En agosto de 2020, el establecimiento fue noticia luego de que se reportara su cierre en medio de la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.
En aquel momento, cinco trabajadoras denunciaron que habían dejado de percibir sus salarios y que tampoco habían recibido las indemnizaciones correspondientes ni notificaciones formales sobre su situación laboral. El caso puso el foco en las consecuencias que las restricciones sanitarias y la paralización de actividades tuvieron sobre los trabajadores del sector.
Meses después, en noviembre de 2020, el establecimiento volvió a ser noticia por un importante robo. Mientras permanecía cerrado, desconocidos ingresaron al predio y sustrajeron muebles, electrodomésticos, artefactos y bombas de agua.
El hecho también incluyó daños en las instalaciones y afectó distintos sectores del establecimiento, que ya se encontraba sin actividad.
El allanamiento policial
Más recientemente, en septiembre de 2025, el hotel Eros volvió a aparecer en las noticias policiales. Efectivos de distintas divisiones de la Policía de Santa Cruz realizaron un allanamiento en el predio del barrio La Herradura, por orden judicial, en el marco de una denuncia por violencia de género y amenazas con arma de fuego contra el encargado del establecimiento.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego y distintos dispositivos electrónicos que quedaron incorporados a la investigación.
De esta manera, el inmueble que ahora se ofrece en alquiler tiene detrás una historia marcada por el cierre durante la pandemia, un robo mientras permanecía sin actividad y un procedimiento judicial que lo tuvo nuevamente como escenario.
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