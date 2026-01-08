Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El padre de Brianna Matulich, la adolescente de 17 años que perdió la vida tras ser atropellada en la Autovía de Río Gallegos el 31 de diciembre de 2023, volvió a expresarse este jueves en redes sociales. Lo hizo en el día del cumpleaños de Esteban González, el hombre que arrolló a la joven y fue condenado a 12 años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

A través de su cuenta de Facebook, Jorge Matulich publicó la última fotografía que se tomó junto a su hija y, atravesado por un profundo dolor, se refirió al aniversario del hombre que le quitó la vida a Brianna. “Esteban Adrián González aún puede vivir el día de su cumpleaños, espero que no tenga privilegios de poder ser feliz este día”, sentenció.

“Hoy encontré nuestra última fotografía juntos, de las pocas fotografías que tengo la mayoría son con vos mi princesita. Siempre fui reacio a las fotografías, nunca le di importancia a esos momentos mágicos que quedan plasmados en el tiempo. Mi memoria ignoraba la conjunción de sentimientos que puede despertar el ver una simple fotografía”, expresó.

Luego, agregó: “Hoy, como tantas veces, son una mezcla de sentimientos, porque hoy tu asesino cumple 50 años y como siempre yo le voy a desear lo peor en la vida, porque me es imposible perdonar a alguien que cometió un hecho tan aberrante y que pudo ser evitable, porque mi vida ya quedó destruida desde el 31 de diciembre del 2023 y espero que la de él también”.

En otro tramo del escrito, reconoció que, aunque el rencor, la bronca y el odio no son sentimientos positivos, “yo soy el primero que desearía que esto no hubiera sucedido y que nuestras vidas no se hubieran cruzado con la de este soberbio, que como arrojaron sus pericias psicológicas tiene dificultades para sociabilizar, síntomas de depresión leves y falta de empatía hacia las víctimas”.

Para cerrar, sostuvo que el caso de Brianna no es el único y señaló que, dentro de la escala de psicopatía, el condenado presenta una elevación sutil. Además, compartió una composición con imágenes del causante y de la adolescente y, con tristeza, reflexionó: “Qué loco que dos fotos diferentes pueden conllevar a sentimientos y reacciones tan opuestas”.

