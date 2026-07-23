El cierre del Carrefour Market ubicado sobre la avenida “Presidente Néstor Kirchner” continúa generando conmoción en Río Gallegos. Este miércoles, los trabajadores despedidos del comercio se manifestaron frente al local y brindaron un crudo testimonio sobre cómo fueron notificados de los despidos y la incertidumbre que atraviesan tras quedarse sin empleo, tal como adelantó el miércoles La Opinión Austral.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Brian, uno de los empleados despedidos, contó que trabajaba desde hacía cinco años en la sucursal y que el cierre los tomó completamente por sorpresa.

“Ayer el local abrió normalmente a las ocho de la mañana. Yo estaba de franco y a las once y media me mandaron un mensaje para que viniera porque había una reunión importante. Recién tres horas después nos dijeron que cerraban el local“, relató.

“Nos cansamos de pedir ayuda”

El trabajador aseguró que desde hacía tiempo el personal advertía sobre las dificultades que atravesaba la sucursal y reclamaba inversiones para mejorar su funcionamiento.

Los trabajadores afirmaron que muchos de ellos alquilan y tienen hijos. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Hace rato veníamos con esto. Nunca nadie vino a decirnos legalmente que el local iba a cerrar. Nosotros pedimos durante años que vinieran desde Buenos Aires a ayudarnos porque los números no daban”, sostuvo.

Según explicó, solicitaron obras de mantenimiento, mejoras en el estacionamiento, reposición de carros y refacciones generales del edificio. “El establecimiento está muy viejo y desgastado. El gerente de esta sucursal se cansó de pedir ayuda y nadie vino. Vinieron solamente para cortar cabezas y se fueron“, cuestionó otra de las trabajadoras con visible indignación.

De acuerdo con los trabajadores, unas 30 personas quedaron sin empleo de un día para otro. “Tengo cinco hijos. Lo único que teníamos era este trabajo“, expresó uno de los despedidos, quien además reveló que está a solo nueve meses de jubilarse.

Uno de los puntos que más malestar generó entre los ex empleados fueron las versiones que indicaban que parte del personal sería absorbido por el Carrefour Hiper ubicado sobre la Autovía 17 de Octubre. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Según indicó, la empresa le manifestó verbalmente que le iniciaría los trámites para su jubilación, ya que le quedan 9 meses para alcanzar ese beneficio, aunque reconoció que no existe ningún compromiso firmado. “Fue un compromiso de palabra. Y las palabras se las lleva el viento“, lamentó.

Desmienten reubicaciones en el Hipermercado

Uno de los puntos que más malestar generó entre los ex empleados fueron las versiones que indicaban que parte del personal sería absorbido por el Carrefour Hiper ubicado sobre la Autovía 17 de Octubre.

Los trabajadores fueron categóricos al desmentir esa información. “Dijeron que habían absorbido gente, pero es todo mentira. Todas las noticias que salieron ayer fueron falsas. Todos fuimos despedidos, sin excepción“, afirmó otro de los entrevistados.

Remarcaron que, de haber existido voluntad empresarial, podrían haber sido reubicados, aunque fuera con jornadas reducidas. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Incluso remarcaron que, de haber existido voluntad empresarial, podrían haber sido reubicados, aunque fuera con jornadas reducidas. “No somos tantos empleados. Aunque fuera media jornada, nos podrían haber dado una oportunidad. La mayoría alquilamos, tenemos hijos y necesitamos trabajar“, reclamaron.

Hasta el momento, los despedidos aseguran que no volvieron a tener ningún contacto con la empresa desde que firmaron las desvinculaciones. “No queremos quedarnos sin trabajo. Queremos seguir trabajando“, fue el mensaje que repitieron durante la protesta frente al supermercado.

La tapa de La Opinión Austral de este jueves 23 de julio.

Mientras tanto, las familias afectadas esperan una respuesta que les permita encontrar una salida a una situación que, según manifestaron, llegó sin previo aviso y dejó a decenas de hogares sin su principal fuente de ingresos.

La palabra del sindicato

Cabe recordar que el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, brindó detalles sobre la situación laboral y confirmó que una parte de los empleados será despedida. Entrevistado en Radio LU12 AM680, señaló que las conversaciones comenzaron apenas se conoció la decisión empresarial y aseguró que existe una posibilidad concreta de reubicar a parte del personal, aunque reconoció que no alcanzará para todos.

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, se refirió a la situación de los despedidos.

“Nosotros estuvimos ayer ahí. Fuimos, hablamos con los que vinieron de Buenos Aires. Estamos planteando a ver si podemos, no te voy a decir que van a ser todos, pero por lo menos una parte de los trabajadores que están ahí no pierdan la posibilidad de seguir trabajando. Estamos hablando con la empresa”, afirmó.