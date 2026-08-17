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Este lunes, Río Gallegos conmemoró el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín con un acto oficial realizado en la plaza que lleva el nombre del Libertador. La ceremonia reunió a autoridades municipales, integrantes de la Asociación Cultural Sanmartiniana, veteranos de la Guerra de Malvinas, representantes de las Fuerzas Armadas, instituciones educativas y vecinos que, pese a las bajas temperaturas, acompañaron el homenaje.

En el marco de la conmemoración, La Opinión Austral dialogó con algunos de los participantes, quienes coincidieron en destacar la importancia de mantener vivas las fechas patrias y transmitir a las nuevas generaciones el legado del Padre de la Patria.

La ceremonia reunió a autoridades municipales, integrantes de la Asociación Cultural Sanmartiniana, veteranos de la Guerra de Malvinas, representantes de las Fuerzas Armadas, instituciones educativas y vecinos que, pese a las bajas temperaturas, acompañaron el homenaje. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Como buenos argentinos tenemos que estar presentes”

Uno de los testimonios fue el de Ricardo Cruz, integrante del Centro de Residentes Salteños, quien remarcó el compromiso de participar en cada acto patrio. “Como buenos argentinos tenemos que participar en estas fechas. Ojalá todas las escuelas estuvieran presentes porque el feriado es para eso, para festejar y estar juntos”, expresó.

Cruz sostuvo que desde pequeño recibió el ejemplo de sus padres para participar de este tipo de homenajes y consideró que la figura de San Martín sigue siendo un modelo de entrega y compromiso. “Fue un padre ejemplar que dejó de lado sus intereses personales para dedicarse al servicio de la patria y darnos la libertad que hoy tenemos que sostener”, afirmó.

Asimismo, recordó la gesta emancipadora encabezada por el Libertador y señaló que sus enseñanzas continúan vigentes para toda Sudamérica.

Los veteranos de Malvinas, presentes en el acto. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

“En Río Gallegos el patriotismo se vive de una manera especial”

También participó del acto Martín Morel, director de la Banda de la Fuerza Aérea Argentina, quien valoró la convocatoria registrada durante la ceremonia y aseguró que la respuesta de la comunidad riogalleguense lo sigue sorprendiendo. “Hace más de cuatro años que estoy en Río Gallegos y realmente no es normal ver tanta cantidad de gente en actos patrios. Aquí son muy patriotas”, sostuvo.

El músico destacó especialmente el compromiso de la ciudad con las fechas vinculadas a la soberanía nacional. “Ni hablar cuando se hacen actos relacionados con Malvinas. Son muy malvineros acá. Hacen una diferencia con el resto del país”, aseguró.

Incluso señaló que las condiciones climáticas no impiden que los vecinos acompañen este tipo de conmemoraciones. “Acá el clima nos frena a todos, pero cuando se trata de rendir homenaje a nuestros próceres, a los veteranos y a todo lo que representa el patriotismo argentino, la gente siempre está presente”.

También estuvieron presentes representantes de las diferentes fuerzas. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Consultado sobre cómo definiría a San Martín, Morel reconoció que resulta imposible resumir su figura en pocas palabras. “No terminaría más. Fue un hombre preparado en todos los aspectos, no solamente militar. También fue político y un gran padre. Las enseñanzas que nos dejó darían para hablar toda la tarde”.

La importancia de enseñar la historia desde el jardín

Entre las delegaciones escolares estuvo presente el Jardín de Infantes N° 35, cuya directora, Marcela Higuera, destacó el valor educativo de participar en los actos cívicos desde la primera infancia.

“Es un honor como educadores poder transmitir los valores de San Martín como ser humano y también explicar lo que significó su heroica campaña para toda la Nación”, señaló.

La docente explicó que el establecimiento trabaja proyectos vinculados a los símbolos patrios y a los héroes nacionales para que los más pequeños conozcan la historia argentina a través de experiencias concretas. “Tratamos de estar presentes en los actos porque muchos chicos quizás nunca asistirían si no fuera con el jardín. Queremos que puedan vivenciar nuestra historia desde pequeños”, indicó.

Los abanderados de los colegios, como siempre presentes. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Además, contó que los niños viven estas actividades con entusiasmo y que muchas de esas experiencias permanecen en sus recuerdos. “Son huellitas imborrables. Han sido protagonistas de actos cívicos y después, con el tiempo, recuerdan esos momentos con mucha emoción”.

Al definir al Libertador, no dudó en elegir una frase sencilla pero contundente: “Es el héroe de mi patria. Me gustan especialmente las máximas que dejó porque reflejan al gran ser humano que fue”.

Un homenaje atravesado por el sentimiento patriótico

La ceremonia volvió a poner de manifiesto el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza a Río Gallegos en cada fecha patria. La presencia de instituciones educativas, veteranos de Malvinas, organizaciones tradicionalistas y vecinos de distintas generaciones convirtió el homenaje a José de San Martín en una nueva muestra de respeto hacia quien encabezó la gesta emancipadora y dejó un legado que, a 176 años de su fallecimiento, continúa siendo referencia para los argentinos.