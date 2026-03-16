En un escenario económico donde el acceso al vehículo propio suele percibirse como una meta esquiva para el bolsillo del trabajador, el mercado automotor de Santa Cruz recibe una bocanada de aire fresco con una propuesta que busca patear el tablero. La concesionaria Autobahn, ubicada a la vera de la Autovía 17 de Octubre, puso en marcha una semana de beneficios extraordinarios que promete transformar el panorama para quienes buscan renovar su unidad o alcanzar su primer 0 Km.

Esta iniciativa, que se extiende desde este lunes 16 hasta el domingo 22 de marzo inclusive, se presenta como una ventana de oportunidad única en el año para capitalizar ahorros y ganarle a la incertidumbre financiera a través de la inversión en bienes durables

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La propuesta central de esta “semana especial” de Volkswagen se apoya en una agresiva política de precios que incluye bonificaciones de hasta 4 millones de pesos en diversas unidades del stock.

Autobahn te espera en Paseo de los Arrieros al 1900. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Según pudo saber La Opinión Austral, lo que distingue a esta campaña de los planes de ahorro tradicionales es la eliminación de las barreras de entrada más comunes: los clientes pueden acceder a la financiación a tasa cero, sin necesidad de participar en sorteos ni esperar procesos de licitación, ya que la entrega de la unidad se encuentra asegurada por contrato

Además, para aliviar la carga inicial del comprador, se ha dispuesto que las suscripciones estén totalmente bonificadas, lo que significa que no se deben abonar gastos de carpeta, sellados ni costos de suscripción adicionales a la cuota mensual.

El nuevo Tera, en exhibición en Autobahn. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La versatilidad de la gama disponible busca responder a las necesidades reales de la familia argentina contemporánea. Con el inicio del ciclo lectivo y el trajín diario que implica el traslado de chicos, mochilas y proyectos escolares, la oferta incluye desde modelos urbanos y económicos hasta vehículos de mayor porte.

Entre las opciones más destacadas se encuentra el nuevo Volkswagen Tera, posicionado hoy como el modelo más accesible de la marca, junto al Polo Track, que se mantiene como el más vendido gracias a su equilibrio entre economía y rendimiento en ciudad.

La nómina se completa con modelos de gran aceptación en el mercado local como el Nivus y el Virtus, todos integrados en este esquema de rebajas totales y financiación facilitada.

Llave por llave

Uno de los pilares más atractivos para el público local es el sistema “llave por llave”, una modalidad que permite entregar el vehículo usado como parte de pago y realizar el cambio de unidad de manera directa y transparente.

La flexibilidad es notable, ya que se reciben unidades multimarca de diversos modelos, incluso aquellos que datan del año 2010 en adelante.

Según explicó la asesora de ventas Débora, desde la concesionaria, con una mínima integración de capital, un propietario de un modelo de hace más de una década puede saltar tecnológicamente al nuevo Tera o a cualquier otro segmento disponible, contando siempre con un asesoramiento personalizado para simular financiaciones que se ajusten a la capacidad de pago de cada interesado.

Para garantizar que nadie en la provincia quede fuera de esta oportunidad, la atención se ha descentralizado de la capital santacruceña. Si bien el centro de operaciones se encuentra en Paseo de los Arrieros 1892, en Río Gallegos, se ha dispuesto un horario especial extendido de 9 a 20 horas, incluso durante el fin de semana.

No obstante, para los vecinos del interior de Santa Cruz, existe la posibilidad de realizar gestiones a distancia y recibir la unidad directamente en la puerta de su casa, previa reserva telefónica para asegurar el stock disponible.