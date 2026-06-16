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El Museo de Arte Eduardo Minnicelli (MAEM) inaugurará el próximo 18 de junio una nueva edición de la muestra Juegos y Juguetes, una propuesta que, año tras año, convoca a infancias, familias e instituciones educativas de toda la provincia.

En su vigésima tercera edición, la iniciativa transformará nuevamente las salas del museo en un espacio donde el juego, la imaginación, la creatividad y el aprendizaje se vinculan con el arte y el patrimonio cultural.

La muestra, impulsada por el espacio dependiente del Consejo Provincial de Educación, contará con la participación especial del artista, docente e investigador santacruceño Juan Bautista Baillinou, quien presentará “Juguetología: La poética del descarte y el asombro”, una propuesta que recupera materiales en desuso para transformarlos en juguetes capaces de despertar la curiosidad, la experimentación y la reflexión.

Arte, educación y ambiente

A través de cartones, plásticos, tapitas y otros elementos recuperados, la exposición propone nuevas formas de pensar el juego y la creatividad, al tiempo que promueve prácticas vinculadas al cuidado ambiental y al aprovechamiento responsable de los recursos.

Las piezas reunidas en la muestra combinan ilustración, diseño, ingeniería lúdica y educación ambiental, y ponen en valor la capacidad de imaginar nuevos usos para aquello que parecía haber cumplido su ciclo.

Más que una colección de objetos, “Juguetología” constituye una invitación a reconocer el juego como una herramienta fundamental para el aprendizaje, la construcción de conocimiento y el desarrollo de la creatividad.

Un referente de la educación artística santacruceña

Nacido en Río Gallegos, Juan Bautista Baillinou es Maestro Nacional de Dibujo, ilustrador, diseñador y creador de propuestas pedagógicas innovadoras. Su formación comenzó en el Centro Polivalente de Arte, donde tuvo como maestros a referentes de la cultura santacruceña como Eduardo Minnicelli, Dora Zarzoso y Amanda Mora.

El artista Juan Bautista Baillinou.

A lo largo de su trayectoria desarrolló proyectos que articulan arte, educación, inclusión e identidad cultural, con experiencias en distintos ámbitos del sistema educativo provincial.

Actualmente impulsa el proyecto Juguetología, una iniciativa que transforma residuos sólidos urbanos en juguetes funcionales y promueve el aprendizaje a través del juego, la conciencia ambiental y la creatividad colectiva.

Visitas educativas y público general

Desde el CPE indicaron que la muestra permanecerá abierta hasta fines de julio en las salas del Museo de Arte Eduardo Minnicelli.

Asimismo, se informó que las instituciones educativas interesadas en realizar recorridos guiados podrán solicitar turnos a través del Área Educativa del museo, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas, a partir del 19 de junio.

Las consultas pueden realizarse vía mail a educacionmaem@santacruz.gob.ar o al teléfono (02966) 436323.

Asimismo, el museo invita a la comunidad a seguir sus actividades a través de las redes sociales @museominnicelli y a sumarse a su canal oficial de WhatsApp para recibir información sobre exposiciones, convocatorias y propuestas educativas.