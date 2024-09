La familia Arancibia está de festejo. A casi un año del trasplante de médula ósea, Antonella, la mayor de los dos hijos, cumplió 17 años.

La adolescente, quien en septiembre de 2023 fue diagnosticada con aplasia de médula severa, y su hermano Juan Manuel, quien le donó médula ósea, compartieron su historia con este medio en una entrevista que fue publicada el 26 de septiembre.

Ese jueves, el día del cumpleaños de Antonella, recibieron al Grupo La Opinión Austral.

“Al principio no entendíamos nada, busqué información en internet, era muy poca y lo que aparecía era de otro país. Prácticamente no hay información sobre la enfermedad de ‘Anto’; fuimos aprendiendo día a día y por más de que alguien nos contara, no lo íbamos a entender si no lo vivíamos día a día”, recordó Andrea Galeano, la mamá de los adolescentes, a La Opinión Austral.

Fue justamente el desconocimiento sobre la enfermedad lo que motivó a Antonella, ahora recuperada, a compartir su experiencia.

“Antonella se enfermó, ella estaba completamente sana y a los dos días estábamos en Buenos Aires. A los dos meses ya estaba trasplantada y a menos de un mes, estábamos de alta en la casa, fuera del hospital. Fue todo rapidísimo. Agradezco a Dios”, manifestó.

“El año pasado pasó el cumpleaños en el hospital, fue todo raro, recién empezaba la enfermedad. Igualmente la pasamos bien, adornamos toda la habitación y se festejó de otra manera, pero sí esperé este momento. Es un momento más que especial porque ‘Anto’ está perfecta, gracias al hospital, a la obra social, a todos los que nos acompañaron desde el primer día, hubo mucha gente que se preocupó y llamaba y me escribía todos los días preguntándome por ‘Anto'”, repasó.

Antonella (17) y Juan Manuel Arancibia (15) posaron con la tapa de La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Me emocioné mucho esta mañana porque uno va recordando todo a medida que va leyendo la nota, pero lo más importante es que ahora vamos a festejar”, destacó.

En octubre de 2023, Juan Manuel tenía 14 años cuando supo, tras la realización de la prueba, que era 100% compatible para donarle médula ósea a su hermana.

Andrea Galeano, Antonella (17), Juan Manuel (15) y Juan Manuel Arancibia posaron con la tapa de La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Esta mañana recibí un mensaje de un compañero de la escuela y lo primero que me dijo es si sabía que había salido en el diario y me pareció raro, porque ya me había olvidado de la nota”, contó y agregó que “ni bien se enteraron que salí en el diario, me preguntaron cómo había sido el proceso y ahí les expliqué. Me preguntaron si me dolió algo, pero les dije que no, que me sentí cómodo”.

Por su parte, la agasajada expresó: “Es un cumpleaños muy significativo, tanto para mí como para mi familia. Primero por el hecho de que soy una persona nueva, estoy totalmente cambiada, y también porque después de mucho tiempo estamos juntos, hace un año no imaginaba estar en familia reunida con ellos. Estoy feliz“.