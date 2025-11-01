Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos vivió este sábado una de las jornadas más intensas del temporal de viento que atraviesa Santa Cruz en lo que va del año, con ráfagas que superaron los 90 kilómetros por hora y que ya provocaron daños materiales en distintos sectores de la ciudad.

Sin mayores sobresaltos durante la jornada, uno de los episodios más graves ocurrió en el barrio Los Sauces, cerca del Auditorio Bet-El, donde una casa sufrió la voladura completa de su techo, lo que motivó una intervención de emergencia de Bomberos para evitar riesgos mayores. La situación se dio en medio de la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este fin de semana en toda la región sur de la provincia.

Una vivienda quedó sin techo y hubo intervención de Bomberos

De acuerdo con el comunicado oficial de Bomberos de Santa Cruz, personal de la División Cuartel 24 de Río Gallegos acudió a un llamado por la voladura de un techo en la zona de calle Vicecomodoro Alberto Zorrilla, en inmediaciones de un establecimiento de cuidado.

Al llegar, los efectivos constataron el desprendimiento total de la estructura, de aproximadamente 12 por 7 metros, que quedó desplazada y en riesgo de provocar daños colaterales. Bomberos procedió a asegurar el material en el lugar para impedir que las ráfagas continuaran desplazándolo y generando peligros adicionales para vecinos y transeúntes.

Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque el escenario mostró el impacto directo que puede tener el viento patagónico en condiciones extremas.

El episodio en Los Sauces dejó en evidencia una vez más la potencia del viento en la región patagónica y la importancia de la prevención, especialmente cuando las alertas advierten condiciones climáticas adversas.

Las autoridades recomiendan continuar atentos a los partes oficiales del SMN y de Protección Civil, ya que el fenómeno continuará afectando a Río Gallegos y zonas cercanas durante las próximas horas.

Fin de semana bajo alerta por vientos en Santa Cruz

Este incidente se produjo en el marco del alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para el sábado 1 y domingo 2 de noviembre. El organismo advirtió que el sur provincial sería afectado por vientos del sector oeste y sudoeste entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, e incluso rozar los 100 km/h en zonas expuestas.

Además, la Subsecretaría de Protección Civil de Santa Cruz había informado que podrían registrarse restricciones en rutas por la intensidad del viento, recomendando evitar traslados innecesarios, asegurar objetos sueltos y mantenerse informado por canales oficiales.

Recomendaciones oficiales ante el viento

Para este tipo de eventos, las autoridades reiteran las medidas preventivas:

Evitar actividades al aire libre en momentos de ráfagas fuertes

Asegurar chapas, tanques, antenas y cualquier objeto que pueda volarse

No refugiarse bajo árboles o estructuras que puedan colapsar

Mantener la precaución al circular en rutas por reducción de visibilidad y riesgo de vuelcos

Tener a mano una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono