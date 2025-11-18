Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la provincia de Santa Cruz el temporal de viento, con ráfagas superiores a los 130 kilómetros por hora, dejaron como saldo voladuras de techos, daños estructurales, decenas de llamados de emergencia, barcos hundidos y casas en edificación totalmente destruidas. También la suspensión de clases en doce localidades durante dos jornadas, lunes y martes.

Al respecto, en la sede de Protección Civil en Río Gallegos, se realizó una nueva conferencia de prensa del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para actualizar los datos de los daños ocasionados por el temporal de viento en la región. Caleta Olivia y Puerto Deseado, las dos ciudades con mayor cantidad de daños. En ambas, se trabaja en restablecer el suministro de energía para las plantas de ósmosis inversa y son las ciudades en las que este miércoles no se dictarán clases. Además, se informó que Vialidad Provincial traslada equipos a la zona.

De izquierda a derecha: Matías Cortijo, presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado; Sonia Rodríguez; subsecretario de Transporte, José Maldonado; Sandra Gordillo, Protección Civil; Julio Bujer, presidente de Vialidad Provincial; y María Sanz, subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

De la conferencia participaron Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil; Matías Cortijo, presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado; Sonia Rodríguez; subsecretario de Transporte, José Maldonado; Julio Bujer, presidente de Vialidad Provincial; y María Sanz, subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

La primera en tomar la palabra fue la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo. La funcionaria manifestó: “Recién terminamos la reunión del COE donde se determinó lo de mañana (por el miércoles)” y subrayó: “Comienzan las clases normales” aunque subrayó que este martes siguieron con “muchísimas emergencias” particularmente en Caleta Olivia, Puerto Deseado, San Julián y Río Gallegos.

Sonia Rodríguez, funcionaria del Consejo Provincial de Educación (CPE), actualizó la situación de las clases para este miércoles. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Gracias a Dios ha calmado el viento y pasamos a nivel amarillo en toda la zona costera, mientras que la parte oeste, norte y centro están en verde”, expresó. Luego, enfatizó que se sigue trabajando en las ciudades más afectadas, las que requieren del envío de maquinaria por parte de Vialidad Provincial. “En Río Gallegos se va a empezar con un recuento de todo lo sucedido estos dos días, con las familias donde estuvimos haciendo las intervenciones vamos a ir a ver la dimensión de lo ocurrido para tener un registro que lo va a hacer Protección Civil para después enviarlo a nivel nacional y al señor gobernador (Claudio Vidal)”, comentó.

José Maldonado, subsecretario de Transporte de la provincia. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Por su parte, la secretaria de Estado del Consejo Provincial de Educación, Sonia Rodríguez, se refirió a los motivos por los cuales las clases seguirán interrumpidas en Caleta Olivia y Puerto Deseado. “Se van a suspender las actividades en las instituciones escolares, para poder garantizar el agua y en Caleta Olivia tenemos problemas, en algunos barrios, que están sin electricidad”, puntualizó.

María Sanz, subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Luego fue el turno de María Sanz, subsecretaria de la Agencia de Seguridad Vial, quien confirmó que desde las 16:00 horas de este martes todas las rutas de la provincia habían quedado habilitadas. Mientras que José Maldonado, subsecretario de Transporte informó que el transporte de colectivos en Caleta Olivia tendrá otra ubicación hasta que se repare el techo de la terminal que se voló por el temporal. En ese caso, dijo que funcionará momentáneamente en el gimnasio municipal “Pancho” Cerda.

Julio Bujer, presidente de Vialidad Provincial. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En cuanto a Vialidad Provincial, su titular, Julio Bujer indicó que se están trasladando equipos de diferentes lugares de la provincia a Caleta Olivia, la localidad más afectada por los sucesos climáticos. “Vialidad Provincial en este momento está moviendo equipos hacia Caleta Olivia para hacer frente a algunos requerimientos propios de la localidad, por el municipio, y también acompañando a Servicios Públicos“, comentó.

Matías Cortijo, presidente de Servicios Públicos. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Precisamente el responsable de esta empresa, Matías Cortijo, sostuvo que desde las primeras horas del lunes se movilizó a todo el personal de SPSE, algunos de los cuales trabajaron más de 20 horas de manera ininterrumpida, “priorizando las líneas de media tensión, a baja tensión, a conexiones domiciliarias“. Anticipó que recién la noche del lunes se pudo normalizar la situación de las líneas de media tensión, “siempre priorizando las líneas que caían en la calle“. “Otra cosa que priorizamos es mandar materiales a Caleta Olivia, salió un camión completo con postes y cables de todo tipo, se cayeron las líneas de media tensión que alimentan las planta de ósmosis en Caleta Olivia y Puerto Deseado“, especificó. Sobre esto último, señaló que la conexión de Puerto Deseado ya estaba arreglada.