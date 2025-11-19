Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes llegó a Río Gallegos la planta de alimentos que adquirió Santa Cruz Puede S.A.U., destinada a producir alimento balanceado para el ganado provincial. La maquinaria llegó tras la limpieza y reacondicionamiento del predio que perteneció a Austral Construcciones, recientemente adquirido por la empresa estatal.

El presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, destacó que la adquisición de la planta “es un paso esencial para lograr independencia productiva y reducir costos en la alimentación del campo santacruceño”. La instalación de la maquinaria permitirá comenzar con la producción local de pellet y otros alimentos para el ganado, evitando importaciones costosas por el traslado, desde el norte del país.

“Hoy empezamos a bajar la planta de alimentos. Son tres camiones ahora y cuatro más que están en camino. Estamos contentos, es el cuarto día que tenemos posesión del predio y ya estamos avanzando”, explicó Sívori durante una rueda de prensa en la que participó La Opinión Austral.

La planta fue construida en Rafaela y ahora se realizará el ensamblado, armado de silos y puesta en servicio. El proyecto prevé que la instalación de los cuatro silos y la puesta en marcha completa de la planta demore aproximadamente dos meses, con inicio de producción estimado para febrero de 2026.

Los camiones con la planta de alimentos desmontada llegó al predio de Santa Cruz Puede en Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En declaraciones a Radio LU12 AM680, Sívori ya había explicado que la planta no solo será un centro de producción, sino también un espacio para capacitar personal local. “Cuatro integrantes de nuestro equipo viajaron a Santa Fe para recibir formación en la empresa Berandebi”, señaló. Estos operadores son ahora responsables de enseñar a los trabajadores que manejarán la planta en Río Gallegos.

Está previsto, además, la instalación de pelleteadoras distribuidas estratégicamente en distintos puntos de Santa Cruz, como Los Antiguos y Gobernador Gregores, con el fin de cubrir la demanda de alimento balanceado en toda la provincia.

Trabajadores comenzaron a descargar la planta de pellets para alimentar a los animales en las estancias. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Además, la planta de alimentos balanceados incorporará subproductos industriales locales, como harina de pescado y chips de aserrín, optimizando recursos de la provincia y aumentando la eficiencia del proceso productivo. Según el presidente de Santa Cruz Puede, “esto va a cambiar el concepto de alimentación del ganado en Santa Cruz, ofreciendo una alternativa más económica y sostenible”.

Producción y características del alimento

La planta fabricará pellets adaptables a distintos tipos de ganado, desde ovejas y vacas hasta otros animales de producción. “Dependiendo de los insumos que se utilicen, podemos producir alimento para distintas especies”, indicó Sívori.

Cada turno de la planta necesitará entre 10 y 12 trabajadores, mientras que los cuatro directores de turno serán los que ya fueron capacitados en la empresa Berandebi. Esto permitirá que los operarios locales puedan manejar la planta con formación técnica adecuada.

Reducción de costos y beneficio a productores

El proyecto tiene como objetivo reducir significativamente los costos de alimento para el ganado en la provincia, evitando importaciones desde Buenos Aires y facilitando el acceso a pequeños y medianos productores. Sívori recordó que durante la nevada del año pasado, la provincia pagó fortunas por alimento para el campo, lo que hace urgente un suministro local más económico.

La visita del gobernador Claudio Vidal a la empresa Berandebi, que construyó la planta de alimento balanceado.

“Queremos que nuestros productores tengan acceso a alimento balanceado a un costo mucho menor y accesible para todos. Esa es la intención y la orden del gobernador”, señaló el presidente de Santa Cruz Puede.

Según las proyecciones del Consejo Agrario Provincial (CAP), la planta no solo mejorará la tasa de parición en las ovejas, sino que también extenderá la vida útil del ganado en hasta dos años, fortaleciendo la competitividad del sector ganadero santacruceño.

Otros proyectos

Sívori adelantó que además de la planta de alimentos, el predio contará con una planta de fraccionamiento de alimentos a granel, para distribución directa al consumo; un laboratorio y droguería para reducir costos de medicamentos veterinarios en la provincia y la Patagonia; una fábrica de puertas placas con maquinaria destinada a fabricación de puertas industriales, actualmente en tránsito desde Orán; una fábrica de casas industrializadas, utilizando material reciclado proveniente de remediación de residuos y desechos industriales.

El presidente destacó que todos estos proyectos forman parte de un plan integral, con ejecución gradual, enfocado en empleo, producción local y desarrollo económico sostenible.

Apoyo institucional y participación de productores

Sívori resaltó el respaldo del gobernador Claudio Vidal, de la Federación de Productores, la Sociedad Rural y otros actores del sector agropecuario. Además, se planean mesas de trabajo con los productores para asegurar que el funcionamiento de la planta y la distribución del alimento cumplan con las necesidades locales.

“Estamos haciendo todo despacio pero sobre seguro. Esto no es soplar y hacer botella, son proyectos grandes y costosos que requieren planificación y compromiso. Esperamos ver las chimeneas saliendo humo hacia fines de 2026”, concluyó Sívori.

Resguardo de maquinarias

Durante la recorrida, mientras personal bajaba la planta de alimento y limpiaba el predio Sívori explicó que las maquinarias de Austral Construcciones que estaban dispersas fueron trasladadas a la parte trasera del predio y se mantienen bajo custodia hasta que la justicia determine su destino. Los expedientes y documentos judiciales que permanecían desordenados fueron también organizados; los papeles con valor legal permanecen precintados según indicaciones de la justicia.

El predio recibirá mejoras en infraestructura, incluyendo conexiones de gas, agua y electricidad. “Estamos haciendo un trabajo serio y comprometido con los servicios públicos, colocando bombas sumergibles y asegurando el suministro necesario para la planta y otros proyectos”, agregó.