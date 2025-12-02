Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los alumnos de 5C del Secundario Nº 17 de Río Gallegos atravesaban un momento crítico luego de que sus familias advirtieron que la madre de una estudiante, identificada con las iniciales L.G.B., se quedó con una cuantiosa cantidad de dinero para su cena de egresados y “desaparecido”, por lo que solicitaron ayuda a la comunidad.

Por fortuna, en un tiempo sorprendentemente breve, el curso damnificado comunicó en redes que ya reunió el monto necesario, cifra que —tal como difundió La Opinión Austral— ascendía a $3.640.000. “Gracias por todo su apoyo. Ya recolectamos el dinero. Agradecemos a toda la comunidad que nos acompañó en este momento de mucha incertidumbre“, expresó el grupo de padres en un comunicado.

Esta mañana, Radio LU12 AM680 Río Gallegos dialogó con Lorena Ñanco, mamá de uno de los chicos afectados, quien confirmó que hasta julio figuraban todos los pagos, aunque después se detectó un faltante total superior a tres millones de pesos. El curso quedó contra las cuerdas porque la suma tenía como fecha límite de pago este jueves y el festejo se programó para el sábado.

Ñanco lamentó la confianza depositada en L.G.B., y remarcó que “ella a la vez manipulaba a la otra mamá, que iba a manejar todo, en realidad hoy lo que nos urge es poder juntar el dinero. Ya nosotros como padres haremos la denuncia que corresponde. Hoy la realidad nos apremia y si bien hay papás que cancelaron todas sus tarjetas, nos estamos uniendo como grupo y estamos largando una campaña”.

Para cerrar, subrayó que “esta mamá es de una compañera de los chicos y todo el tiempo lo que se buscó fue resguardar a la nena, y los compañeros la están cuidando y la nena va a ir a la fiesta. Por sobre todo eso queremos destacar: los padres y los alumnos están cuidándola, que es lo que más interesa. Nos pusimos todos de acuerdo en eso porque ella no tiene la culpa”.

Leé más notas de La Opinión Austral