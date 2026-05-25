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Con motivo de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la ciudad de Río Gallegos vive este lunes 25 de mayo una jornada cargada de emoción, tradición y simbolismo patriótico con una serie de actos oficiales que reúnen a autoridades, instituciones y vecinos en el centro de la capital santacruceña.

Las actividades comenzaron a las 11:30 horas con el Solemne Tedeum en la Iglesia Catedral “Nuestra Señora de Luján”, ubicada frente a la Plaza San Martín. La ceremonia fue presidida por el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina, junto al sacerdote Ariel Silguero.

Participaron funcionarios provinciales y municipales, representantes de fuerzas de seguridad, instituciones educativas y organizaciones intermedias. Entre las autoridades presentes estuvieron el intendente Pablo Grasso, la diputada nacional Moira Lanesan Sancho, el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Diego Robles, la secretaria de Gobierno Sara Delgado, el diputado por el pueblo Eloy Echazú y la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Río Gallegos.

FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

También asistieron integrantes del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos, entre ellos los concejales Ayrton Ever Ruay, Victoria Ojeda y Julio César Arabena.

Además, estuvieron presentes autoridades de las fuerzas de seguridad, entre ellas el Comandante en Jefe de la V División del Ejército de Chile, General de Brigada Jorge Hinojosa Riquelme, junto al comandante y coronel de Infantería Hugo Soria.

Una homilía atravesada por la realidad social y económica

Durante su homilía, Monseñor Ignacio Medina dejó un fuerte mensaje centrado en la situación social y económica del país, apelando a la unidad, la fraternidad y la esperanza del pueblo argentino.

“Nos reunimos hoy en este tradicional Tedeum para dar gracias a Dios por nuestra Patria. El 25 de Mayo siempre despierta en nosotros una memoria agradecida de aquellos hombres y mujeres que soñaron una nación libre, justa y fraterna”, expresó al inicio de su mensaje.

El obispo comparó el presente del país con la escena bíblica de Jesús y sus discípulos atravesando una tormenta en medio del lago. “Muchos sentimos que hoy nos toca navegar una tormenta dura. La situación social y económica de nuestro país nos golpea el alma”, señaló.

En ese sentido, remarcó las dificultades cotidianas que atraviesan miles de familias argentinas. “Basta con mirar a los ojos a tantos papás y mamás que hacen malabares para que la comida alcance hasta fin de mes. A los abuelos que la ven difícil. A tantos jóvenes que miran el futuro con ansiedad e incertidumbre”, sostuvo y señaló que “hay un cansancio flotando en el aire. Una sensación de que el agua nos está entrando en la barca y de que las fuerzas no siempre alcanzan”.

“La barca en la que navegamos es la misma para todos”

Ante esto, hizo un llamado a dejar de lado las divisiones y construir consensos. “La salida de esta tormenta no va a venir de la mano del egoísmo, del sálvese quien pueda ni de la agresión que nos divide. La barca en la que navegamos es la misma para todos. Si se hunde un sector, nos hundimos todos”, afirmó.

Además, pidió fortalecer la solidaridad y el trabajo conjunto para enfrentar la crisis. “La respuesta no es el resentimiento, sino la fraternidad real y concreta, que se traduzca en tender la mano al que quedó más rezagado, cuidar el trabajo y buscar consensos con humildad y generosidad”, expresó.

En otro tramo de su mensaje, destacó “la reserva espiritual y humana” del pueblo argentino, reflejada en “la solidaridad de los vecinos, el esfuerzo invisible de los trabajadores y la fe de quienes siguen apostando por la educación, la honestidad y el respeto mutuo”.

Finalmente, el obispo pidió a la Virgen de Luján “la gracia de la humildad, la ternura para mirar el dolor del hermano y la fortaleza para seguir caminando y remando juntos”.

FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras la ceremonia religiosa, las autoridades se trasladaron hacia la intersección de Avenida Kirchner y San Martín, donde se desarrolló el Acto Central y el tradicional desfile cívico militar con la participación de instituciones educativas, fuerzas armadas, agrupaciones tradicionalistas y organizaciones locales que formaron parte del homenaje patrio.