Encontraron al autor del grafiti de la Avenida San Martín: "Veo que sos un tipo grande viejo, no sé cuál es tu motivación"

Luego de que David Catrihuala publicara en sus páginas Facebook e Instagram "Mens4jes de Río Gallegos" la fotografía de un hecho de vandalismo en la Avenida San Martín, su publicación -junto con la reflexión que escribió- se volvió viral.

Todo comenzó con una fotografía de un grafiti pintado sobre el lateral de uno de los canteros del nuevo bulevar de la Avenida San Martín inaugurado hace pocos meses. El vecino posteó la imagen y dejó un mensaje para el autor de la pintura.

"Si alguien lo conoce a 'SHAORI', por favor explíquenle que después de mucho tiempo los que amamos a Río Gallegos estamos disfrutando de nuestro lugar, que con trabajo y obras se está embelleciendo poco a poco", comenzó el posteo de David.

La reflexión de David se volvió viral en pocas horas, alcanzando más de 1.700 likes y decenas de comentarios de vecinos que tenían una postura similar frente a este tipo de hechos.

Sin embargo, el tema no quedó ahí. La Opinión Austral pudo saber que David encontró al "grafitero" gracias a la ayuda de sus seguidores. Inmediatamente, decidió dejarle un mensaje al respecto.

"Veo que sos un tipo grande viejo, no sé cuál es tu motivación pero al resto la verdad nos jode. Además, esto es vandalismo y daño de espacios públicos", dijo al presunto autor del grafiti.

Según contó David a LOA, el grafitero no es un adolescente ni mucho menos, tiene unos 25 años y su nombre es Agustín.

El autor de la obra vandálica solo respondió con un signo de interrogación, como desentendiéndose de la acusación. Además, reaccionó a los mensajes de David en tono irónico, como ya lo había hecho con la publicación original (compartiendo el posteo y comentando emoticones de corazones).

"Igual no me pongo la gorra, no ando escrachando ni nada por el estilo. Seguramente entre hoy y mañana van a taparlo. Nada más dejá de rayar viejo", concluyó David que decidió no exponer al acusado.