La comunidad venezolana alrededor del mundo vive un momento histórico luego de que este sábado Estados Unidos desplegase un ataque militar en Caracas con un saldo de al menos 40 muertos y la captura de Nicolás Maduro que enfrentará cargos por narcotráfico y terrorismo en una corte federal.

“Hemos vividos estás últimas horas llenos de esperanzas, de muchas emociones encontradas, desde ayer a las 03:00 -hora Argentina- cuando nuestros familiares nos llamaron para decirnos que en Venezuela había una intervención militar en varias ciudades de Venezuela como Caracas, Maracay y La Guaira”, manifestó Rubén Maracucho, coordinador de Vente Venezuela en la provincia de Santa Cruz, a La Opinión Austral.

“Hoy más que nunca volvemos a tener esa ilusión de ver a nuestro país libre de la tiranía, de la corrupción, de la injusticia, de la dictadura y del narcotráfico”, expresó.

Este sábado, tras conocerse la detención de Nicolás Maduro, una casa de Río Gallegos exhibía la bandera de Venezuela. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Entre más de 200 venezolanos, Maracucho reside en Río Gallegos desde 2020. Llegó en marzo, semanas antes de la pandemia, junto a su esposa y dos hijos. “Logramos dar este gran paso de venir a Río Gallegos buscando un mejor futuro, una educación para nuestros hijos, una mejor calidad de vida y un futuro lleno de sueños y garantías, trabajando duro y hasta ahora este bello país al cual hemos aprendido amar y estamos enamorado de su gente y de su cultura que ha brindado todas las posibilidades de abrirnos sus puertas y sus brazos. Queremos darles un beso y un enorme abrazo agradeciendo a todos los habitantes y argentinos por acogernos sin tabúes y ayudarnos en el momento cuando más lo necesitábamos“.

Recordó que “mucho antes de salir de Venezuela, un gran amigo nuestro que vive en Río Gallegos, fue nuestra guía, nuestro garante y nuestro mentor. Quiero agradecerle a esa persona a la cual queremos mucho y sé que el sigue ayudando a cada venezolano que llega aquí o quiere venir a Rio Gallegos, te mando un abrazo HM”.

En cuanto al escenario actual, Maracucho remarcó: “Maduro no es presidente de Venezuela, el presidente legítimo y electo es Edmundo González Urrutia”.

En este sentido, manifestó: “Maduro es un dictador narcotraficante por eso Estados Unidos en una operación impecable con su grupo élite Delta realizó la extracción (no fue una invasión), extrajeron a un criminal el cual está solicitado por el DEA, FBI, Interpol y otros organismos más, así como la cúpula que los acompañan como Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez y Padrino López, este último lleva más de 20 años siendo ministro de la defensa, sin poder darle oportunidad a los generales que van subiendo de jerarquía el cual encabeza la organización del cartel de los soles junto a Diosdado Cabello”.

Cerrando, agregó que “Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela comprobado con las actas en más de 147 países y aceptado como tal, hasta hoy la dictadura y el consejo electoral en Venezuela no han comprobado o demostrado lo contrario, en definitiva se robaron las elecciones presidenciales realizadas el 28 julio del 2024“.

“Lo que pasó el 3 de enero es el inicio de la liberación de Venezuela”, afirmó y en cuanto a lo que vendrá, declaró: “Nuestra expectativa es ver a nuestra querida Venezuela libre en democracia, donde no tengamos miedo de salir a las calles sin que nos maten, que tengamos acceso a la educación con calidad, salud, servicios básicos como agua, electricidad y gas y sobre todo que se respete el libre pensamiento y los derechos humanos”.

Convocatoria global

“Edmundo González es el presidente de Venezuela” y “No es invasión, es la extracción de un criminal”, se leyó en los carteles que este domingo fueron exhibidos por venezolanos que residen en Río Gallegos.

La actividad que se realizó en las escalinatas del Correo, ubicado en la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín, concentró la participación de una decena de personas con carteles y una bandera gigante.

El encuentro no fue un hecho aislado, había sido convocado a nivel global por el Comando con Venezuela que dirige María Corina Machado.

“Se pide lo que viene trabajando desde el principio, primero que se tiene que respetar la soberanía popular expresada en el voto el 28 de julio. El presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González Urrutia y Maduro no era más que un usurpador del poder y hoy está detenido por cargos por narcotráfico, por una cuestión absolutamente criminal, por eso tenía una recompensa de 50 millones sobre su cabeza. En fin, se tiene que respetar esa voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio en las elecciones”, manifestó Diego Bavio, del Partido Unir, a La Opinión Austral.

“Esperemos que ahora quienes quedan a cargo del poder ilegítimo, del poder usurpado, vayan hacia la transición y le entreguen el gobierno como corresponde a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado”, concluyó.