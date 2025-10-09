Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

María Sol Gallardo, estudiante del IPEI de Río Gallegos, obtuvo una mención de honor en el 29° Concurso de Literatura y Matemática “Cuentos con Cuentas”, que se llevó a cabo durante esta semana en La Falda, Córdoba.

El certamen, organizado por la Fundación Olimpíada Matemática Argentina (FOMA), está enfocado en la integración de habilidades literarias y matemáticas con un enfoque lúdico.

Este lunes, los participantes debieron resolver un problema matemático y luego, incorporarlo en un cuento, poema u otros texto narrativo de hasta 500 palabras.

Durante los días siguientes, se realizaron talleres que buscaban incentivar el desarrollo de sus habilidades en literatura y matemática.

La estudiante de Río Gallegos en el acto de premiación.

Santa Cruz también estuvo representada también por Julián Dionnel Soto, estudiante de Caleta Olivia, quien vivió una experiencia inolvidable, junto a alumnos y alumnas de todo el país.