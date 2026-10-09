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La reparación del acueducto de Palermo Aike concentra la atención este viernes en Río Gallegos, luego de que una fisura en una cañería principal provocara dificultades en el suministro de agua potable desde la noche del jueves. Los equipos de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) trabajan en el lugar para reparar el conducto y recuperar progresivamente el abastecimiento.

En una entrevista exclusiva con el móvil de LU12 AM680 desde la toma de agua, el gerente de Distrito de Saneamiento de SPSE, Alejandro Machuca, estimó que la intervención podría finalizar cerca de las 15 y que el agua llegaría con normalidad alrededor de las 18, una vez realizadas las primeras pruebas y encendidas las bombas de manera gradual.

Cuándo vuelve el agua en Río Gallegos: las dos previsiones oficiales. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

«Y calculamos unas 6, 7 horas de trabajo. Calculo que a las 3 de la tarde ya vamos a estar haciendo las primeras pruebas y tratar de restablecer el servicio», explicó el funcionario durante la entrevista con la radio.

La estimación difundida por el Gobierno provincial en su comunicado oficial fue diferente. Según esa información, los trabajos comenzaron a las 6 de la mañana y, de acuerdo con las previsiones técnicas, las primeras bombas podrían volver a funcionar cerca del mediodía.

Alejandro Machuca, Gerente de distrito de Servicios Públicos, contó en exclusiva lo que ocurrió en el acueducto y cómo están trabajando. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El comunicado también aclaró que la recuperación del suministro sería progresiva, debido al tiempo que demanda completar el llenado de las cañerías y recuperar las condiciones habituales de distribución.

De este modo, mientras la comunicación oficial planteó la posibilidad de habilitar las primeras bombas al mediodía, Machuca indicó a LU12 que las pruebas comenzarían alrededor de las 15 y que el agua podría llegar con normalidad cerca de las 18.

Los horarios son estimaciones y dependen del avance de los trabajos, del resultado de las pruebas y de la respuesta del sistema de bombeo.

La entrevista exclusiva de LU12 AM680 desde Palermo Aike

El móvil de La Opinión Austral llegó hasta la toma de agua de Palermo Aike para conocer el estado de la reparación y consultar directamente a los responsables de la intervención. Allí, los trabajadores de SPSE realizaban tareas sobre la cañería afectada, con maquinaria y los materiales necesarios para completar el arreglo.

Durante la entrevista, Machuca explicó que la falla fue detectada durante la tarde-noche del jueves y que se decidió intervenir antes de que el problema se agravara.

«Y ayer por la tarde, tarde-noche detectamos una falla sobre el acueducto principal. Para que no ocurra una emergencia, decidimos intervenir», señaló.

Consultado sobre la magnitud de los daños, el gerente explicó que la rotura se encontraba en un sector de difícil acceso y que, al momento de la entrevista, el personal ya había descubierto la cañería y avanzaba con el desarme de la pieza afectada.

«No, no. Es justamente donde se produce la rotura, es en el medio del cerro, así que está… Pero bueno, ya lo descubrimos, ya estamos trabajando, ya estamos desarmando la pieza y ya pasamos a hacer el primer ensamble», detalló.

El funcionario precisó que se trató de una fisura y no de una rotura de mayor magnitud. La decisión de intervenir de manera preventiva buscó evitar que el desperfecto derivara en una emergencia más compleja para el abastecimiento de la capital santacruceña.

Qué pasó con el acueducto de Palermo Aike

Según la información oficial, la falla se detectó en una cañería de hierro fundido de 500 milímetros de diámetro, ubicada en la toma de Palermo Aike, desde donde se abastece de agua a Río Gallegos.

El comunicado de SPSE indicó que, una vez identificada la pérdida, se activaron los protocolos preventivos para reducir el impacto sobre el servicio. Entre las primeras medidas se incluyó el llenado de las cisternas de la ciudad, además de la preparación de maquinaria, herramientas y materiales para reparar el conducto.

En su declaración difundida por el Gobierno provincial, Machuca explicó el procedimiento adoptado:

«Justamente el día de ayer detectamos una fisura sobre la cañería de hierro de fundición de 500, en la toma de Palermo Aike. Apenas detectamos la pérdida, antes de que pase a mayores y sea una emergencia total, activamos el protocolo, hicimos el llenado de cisternas y ahora estamos realizando la reparación», detalló.

El comunicado oficial agregó que las tareas comenzaron a las 6 de este viernes, luego de los trabajos preparatorios realizados para dejar el sector en condiciones de intervenir.

Trabajos de reparación en el acueducto junto a la toma e agua en Palermo Aike. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

«Activamos todos los protocolos, hicimos el llenado de cisternas, preparamos las maquinarias, las herramientas y los materiales para venir a reparar. Hoy arrancamos a las seis de la mañana y ahora estamos en el proceso de reparación», indicó Machuca en esa comunicación.

En la entrevista exclusiva con LU12 AM680, el funcionario volvió a destacar que la intervención se organizó para evitar que la pérdida tuviera consecuencias mayores y confirmó que el equipo ya trabajaba sobre la pieza afectada.

Por qué el agua tardará en volver después de la reparación

Uno de los puntos centrales de la entrevista con Machuca fue la diferencia entre finalizar el arreglo de la cañería y recuperar efectivamente el suministro en los hogares.

Aunque la reparación podría terminar durante la tarde, el sistema necesita completar una serie de pruebas antes de funcionar con normalidad. Por eso, la finalización de los trabajos no significa que el agua vaya a llegar de inmediato a todos los barrios.

El gerente de Distrito de Saneamiento explicó que las bombas se encenderán de manera gradual para comprobar que el acueducto resista y que el sistema pueda operar correctamente.

Ante la consulta sobre cuánto tiempo podría transcurrir entre el fin de la reparación y la normalización del servicio, Machuca respondió:

«Sí, sí. Tal cual como decís vos. Vamos encendiendo las bombas de a poco, vamos haciendo las primeras pruebas y, bueno, va a tardar un poco, a las 6 de la tarde tal vez va a estar llegando el agua con normalidad».

La explicación coincide con la advertencia incluida en el comunicado oficial, que anticipó una recuperación progresiva del suministro después de la habilitación de las primeras bombas.

Por eso, el horario estimado para el regreso del agua debe contemplar tanto la reparación de la pieza como la puesta en funcionamiento del sistema y el tiempo necesario para recuperar la distribución.

Las reservas de agua de Río Gallegos estaban al 80%

Mientras avanzan las tareas en Palermo Aike, SPSE indicó que las cisternas de Río Gallegos se encontraban al 80% de su capacidad al momento de detectarse el problema.

La carga preventiva de los depósitos fue una de las primeras medidas adoptadas para sostener el abastecimiento durante la intervención y evitar un corte total del suministro en toda la ciudad.

Durante la entrevista con LU12 AM680, Machuca explicó que, pese a la interrupción parcial del servicio, las reservas permitirían continuar abasteciendo a los vecinos mientras se completa la reparación.

«Sí, nosotros apenas supimos del problema, nosotros activamos el protocolo enseguida. Hacemos llenado de cisternas, todo, para que no sea un corte total del suministro y va a haber baja de presión en varios sectores, pero no va a ser un corte total», señaló.

Consultado sobre cuánto tiempo podrían sostener el abastecimiento las reservas, el funcionario insistió en la necesidad de cuidar el consumo mientras los equipos trabajan en el acueducto.

«Sí, sí. Justamente hay que hacer un uso responsable del suministro y, no, nosotros hasta que terminemos las tareas, con eso vamos a abastecer la ciudad de a poco», explicó.

En el comunicado difundido por el Gobierno provincial también se remarcó que el nivel de las cisternas permitiría afrontar el período de reparación. Sin embargo, los problemas registrados en diferentes barrios muestran que la disponibilidad de reservas no garantiza que todos los sectores mantengan la misma presión o continuidad del servicio.

Qué barrios de Río Gallegos registraron falta de agua

La fisura del acueducto comenzó a repercutir en el suministro durante la noche del jueves. Según el reporte del móvil de La Opinión Austral, el barrio San Benito ya había terminado la jornada sin agua, mientras que durante la mañana de este viernes se sumaron reportes de otros sectores.

Entre las zonas mencionadas durante la cobertura se encuentran el barrio 499 y algunos sectores del Belgrano, donde los vecinos también comenzaron a registrar inconvenientes.

La afectación no fue igual en toda la ciudad. Mientras algunos sectores se quedaron sin suministro, en otros se reportaron problemas de presión, de acuerdo con lo explicado por el gerente de SPSE.

La expectativa de los vecinos está puesta en la finalización de la reparación y en el funcionamiento de las bombas, que permitirá iniciar la recuperación del abastecimiento.

Desde Servicios Públicos solicitaron priorizar el consumo esencial y cuidar las reservas domiciliarias mientras se desarrollan los trabajos.

Las escuelas afectadas por la falta de agua

La interrupción del suministro también tuvo consecuencias en el funcionamiento de establecimientos educativos de Río Gallegos. Durante la mañana de este viernes, algunas escuelas suspendieron las clases debido a la falta de agua potable.

Entre las instituciones afectadas se encuentran las escuelas primarias N° 1, N° 78, N° 47 y N° 25, según los reportes reunidos durante la cobertura de La Opinión Austral y LU12 AM680.

En la Escuela N° 1, las familias recibieron el aviso temprano para que no llevaran a los alumnos, ya que el establecimiento había amanecido sin agua. La continuidad del turno tarde quedó sujeta a la evolución del suministro.

En la Escuela N° 78, en cambio, los estudiantes llegaron a ingresar y posteriormente sus familias fueron convocadas para retirarlos, aproximadamente 40 minutos después del comienzo de la jornada.

La situación generó dificultades para madres, padres y otros adultos responsables que debieron reorganizar sus horarios laborales para buscar a los chicos o resolver quién podía cuidarlos durante el resto del día.

La normalización del abastecimiento será determinante para que las instituciones puedan retomar sus actividades. No obstante, el regreso del agua a los establecimientos dependerá del funcionamiento del sistema y de las condiciones de suministro en cada sector.

La antigüedad de la cañería y el mantenimiento del acueducto

Durante la entrevista, Machuca también fue consultado sobre las causas de este tipo de fallas y la antigüedad de la infraestructura que abastece a Río Gallegos.

El gerente explicó que se trata de una cañería con muchos años de funcionamiento y señaló que, aunque se realizan tareas de mantenimiento, pueden producirse fisuras.

«No, son cosas que suelen pasar. Es como todo. Esta cañería tiene muchos años. Nosotros le hacemos mantenimiento cotidianamente, diariamente, pero bueno, suele pasar», afirmó.

En el comunicado oficial, el funcionario también hizo referencia a la antigüedad de los materiales y a las dificultades para anticipar este tipo de desperfectos.

«Son cañerías viejas. Es difícil prever estas cosas porque tienen muchos años en el acueducto y suelen pasar», manifestó.

La reparación actual contempla el recambio de la pieza afectada. Para llevarla adelante, SPSE dispuso personal, maquinaria y materiales en el lugar, con el objetivo de resolver la falla y restablecer el bombeo.

El mensaje de SPSE a los vecinos de Río Gallegos

Tanto en el comunicado del Gobierno provincial como en la entrevista con LU12 AM680, Machuca destacó el trabajo de los equipos técnicos y operativos que participan de la reparación.

El gerente agradeció el compromiso del personal y remarcó que los trabajadores se encontraban abocados a resolver el problema desde su detección.

«No, gracias a usted. Y dejame agradecer el compromiso y el trabajo de mis compañeros, que siempre están al pie del cañón cuando pasan estas cosas», expresó durante la entrevista radial.

En la comunicación oficial, el funcionario también valoró la tarea de los trabajadores y pidió disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas.

«Siempre está el compromiso y la responsabilidad de mis compañeros. Ellos están al pie del cañón cuando pasan estas cosas, siempre a disposición», sostuvo.

Por último, transmitió un mensaje a la comunidad: «Les decimos a los vecinos que disculpen las molestias y que tengan paciencia, que vamos a hacer todo lo posible para retomar el servicio con normalidad lo antes posible».

Mientras continúa la reparación del acueducto de Palermo Aike, la previsión comunicada por Machuca a LU12 AM680 es que las primeras pruebas se realicen cerca de las 15 y que el agua pueda llegar con normalidad alrededor de las 18. El horario definitivo dependerá de cómo avance la intervención y de los resultados de las pruebas de bombeo.