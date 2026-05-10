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La familia de Celeste Maldonado volvió a hacerse presente este domingo en el tradicional izamiento dominical de Río Gallegos para reclamar justicia por la muerte de la docente del Centro Polivalente de Arte, ocurrida en marzo de 2024 luego de una cirugía programada en el Sanatorio Medisur.

Con carteles y acompañados por vecinos, familiares y allegados, renovaron públicamente el pedido para que la causa judicial avance y se determinen responsabilidades por lo que denuncian como una presunta mala praxis médica.

Celeste Maldonado era una mujer joven y sana. El 8 de marzo de 2024 ingresó al centro médico para una intervención quirúrgica programada. Sin embargo, lo que debía ser una operación de rutina terminó convirtiéndose en una tragedia que, según denuncia su familia, todavía no encuentra respuestas claras en la Justicia.

“La dejaron a la deriva”

Durante la jornada, la hermana de Celeste volvió a relatar los momentos posteriores a la cirugía y cuestionó duramente la atención médica que recibió.

“La dejaron a la deriva, no le quisieron dar oxígeno aunque a ella le costaba respirar”, expresó al recordar el estado en el que salió del quirófano.

La familia sostiene que hubo una cadena de fallas médicas y asegura que hasta el momento no hubo avances significativos en los expedientes judiciales relacionados con el caso.

“Nosotros queremos saber qué pasó, por qué fallaron todos… Porque fallaron todos, hasta el médico de guardia”, remarcaron durante el reclamo público.

Una de las últimas fotos de Celestes Maldonado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El reclamo continuará todos los domingos

Los familiares aseguraron que continuarán participando del izamiento dominical hasta obtener respuestas concretas por parte de la Justicia santacruceña.

A dos años de su fallecimiento, sus seres queridos insisten en que la causa no puede quedar impune y reclaman que se esclarezcan las circunstancias que derivaron en su muerte tras la intervención médica.

Veteranos de Malvinas y pedidos ciudadanos se sumaron al izamiento Además del reclamo de la familia Maldonado, en el izamiento estuvieron presentes veteranos y exsoldados de la Agrupación Gesta por Malvinas, quienes acompañaron la actividad desarrollada en el centro de Río Gallegos.

También participó Gustavo, un vecino que exhibió un cartel para reclamar el cumplimiento de la Ley Provincial 3.407 de Regulación de la Actividad de los Acompañantes Terapéuticos.