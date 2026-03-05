Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El histórico operador de Radio LU12 AM680, Mario César Román, quien desarrolló cerca de 20 años de trabajo en “La Decana de la Patagonia” antes de retirarse, murió este lunes 2 de marzo y su partida generó gran conmoción en Río Gallegos, especialmente entre colegas y trabajadores de los medios.

Román falleció a los 71 años de edad. Sus restos fueron sepultados el 3 de marzo con la presencia de su esposa, hijos, nuera, nietos y demás familiares.

Uno de los compañeros que lo recordó fue José “Pato” Silva, fotoperiodista de La Opinión Austral, quien en redes sociales manifestó: “Chau ‘tortuga’ querido, mi mas sentido pésame a toda la familia”.

Asimismo, la periodista Irene Stur, que recientemente se jubiló del mismo medio, expresó en un posteo: ” Fue, en mis inicios radiales en FM Laser, mi operador, histórico de LU12 AM680. Mi más sentido pésame a su familia!! Adiós Mario César… Que sigas operando desde arriba!!!”.

La noticia provocó profunda tristeza entre vecinos de la capital santacruceña, quienes también acompañaron la publicación de Stur con distintos comentarios de despedida.

“Marito enorme operador de equipos informáticos – Subsecretaria de Informática de la Provincia – ¡Gracias por tanto querido ‘Tortu’!”; ” Q.e.p.d. Mi más sentido pésame a la familia”; o “Me despido de vos Mario, décadas trabajando juntos (…) estás en brazos de nuestro padre. QEPD”, fueron algunos de los mensajes para recordarlo.