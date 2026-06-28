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En las últimas horas se confirmó la triste noticia del fallecimiento de la vecina de Río Gallegos, Mónica Lawrence de Blake, quien se encontraba internada en el Hospital Británico de Ciudad de Buenos Aires. Tenía 92 años.

Mónica Lawrence nació en Uruguay y formó su familia junto a John Blake, quien desde los años ’60 fue administrador de la estancia Cóndor, allí crecieron sus hijos Allison, Michael, Steven, Stuart y Francis.

Participó activamente en las comisiones que llevaban adelante los tradicionales Gymkhana y el pensionado de niños que dio origen al Colegio Británico.

También fue promotora de la Escuela Rural de Cóndor y creadora -junto a la escritora Flora Rodríguez Lofredo– del espacio Keoken de artesanías santacruceñas.

Durante tres décadas, presentó su tradicional stand de artesanías en las exposiciones ganaderas de la Sociedad Rural de Río Gallegos.

Más adelante, la familia adquirió la estancia Killik-Aike Norte convirtiéndose en su nuevo hogar.

Luego de conocerse la triste noticia de su fallecimiento, desde la Sociedad Rural de Río Gallegos agradecieron “el legado que dejó como una mujer profundamente comprometida con la comunidad rural de Santa Cruz, cuya dedicación a nuestras tradiciones, la educación y la cultura patagónica permanecerá en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerla”.

Desde el Rotary Club recordaron a la esposa de John Blake, socio fundador del Rotary Club Río Gallegos, quien integró activamente la Rueda de Cónyuges, “distinguiéndose siempre por su espíritu solidario, su compromiso con el servicio y su permanente preocupación por las necesidades de nuestra comunidad”.

Por su parte, desde Fundacruz participaron “con profundo pesar el fallecimiento de una de las primeras “amigas de la Casa”, que nos acompañaba desde 1986-los inicios de nuestra fundación-firmando el Acta de compromiso que destinaba el edificio histórico a Casa de la Cultura”.

“El espíritu emprendedor que la caracterizaba, su consejo siempre atinado, colaboraron con los objetivos plasmados en 40 años de fructífera labor para la comunidad”, valoraron.