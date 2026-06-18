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Este miércoles a los 91 años falleció Roque Raúl Koch, uno de los fundadores, junto a su esposa Hilda Marts, del equipo de newcom del Atlético Boxing Club de Río Gallegos y abuelo del basquetbolista del Club Deportivo Hispano Americano, Diego Koch.

Roque e Hilda llegaron en 1969 desde Punta Alta a Río Gallegos, donde conformaron su familia.

En 2009, la pareja se acercó al Atlético Boxing Club para dar continuidad a la actividad física que siempre los acompañó. En el caso de Hilda con el tenis, el pádel y pilates y en el Roque con las bochas.

En 2013 se sumaron a la práctica del newcom, la disciplina deportiva que practican mayores de 50 y 60 años y que tiene similitudes con el vóley. Formaron parte del núcleo inicial de una actividad que aún hoy continúa desarrollándose en el Albiverde.

“La edad no nos permite competir prácticamente pero es importantísimo para la persona mayor porque es una actividad hermosa que ayuda mucho al mantenimiento del organismo, de la mente, de estar despejado, estar enchufado en una actividad, es muy lindo”, expresaba Roque, a los 84 años, en una entrevista brindada al suplemento Latidos de La Opinión Austral en 2018.

Por su parte, Hilda, de 80, afirmaba: “me parece que el newcom tiene mucho futuro, cada vez hay más grupos que se forman, se han incorporado los de 50 y más si van a crear los grupos de los 70″.

El 22 de mayo de 2024, falleció Hilda.

Condolencias

Desde la empresa estatal SPSE expresaron sus condolencias.

“Con profundo pesar, desde Servicios Públicos Sociedad del Estado lamentamos el fallecimiento del Sr. Roque Raúl Koch”, señalaron mediante un comunicado.

“Acompañamos a nuestros compañeros Gustavo Koch, Leandro Koch y Ulises Valdez, así como a toda su familia y seres queridos, en este difícil y doloroso momento”, cerraron.

Los restos de Roque Koch están siendo velados este jueves hasta las 21:00 en Ameghino 302. En tanto que las exequias se realizarán el 19 de junio al mediodía en la necrópolis local previa a la misa de cuerpo presente.