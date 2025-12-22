Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Casa de Gobierno fue escenario de un encuentro para compartir en familia en víspera de la Navidad.

Sobre calle Alcorta, este lunes hubo juegos inflables, stand de glitter, espejo mágico, merienda y helados. Mientras que en los jardines, se montó un escenario, donde se desarrollaron sorteos. Además, se realizó la entrega gratuita de sauces y álamos.

Durante la actividad estuvieron presentes el gobernador Claudio Vidal, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; la ministra Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes; la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas; la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay; y el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), Julio Bujer.

El gobernador Claudio Vidal participó de la Jornada “Somos Desarrollo”.

“Para este domingo había una actividad programada en el barrio San Benito, pero por cuestiones climáticas lo trasladamos a Casa de Gobierno de manera articulada con la Secretaría General y con el Consejo Agrario con el objetivo de acercarnos a las familias”, manifestó Luisa Cárdenas, ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a La Opinión Austral.

La ministra Luisa Cárdenas estuvo entregando regalos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Realizamos sorteos y entregamos muchos premios. Además, todos los centros integradores comunitarios realizaron diferentes actividades para que los niños puedan disfrutar”, acotó sobre la Jornada “Somos Desarrollo”.

También estuvo el camión de helados, ante lo que la ministra agradeció la colaboración de Marcelo de Soraya.

Recordó que dado que la actividad del domingo fue suspendida, está previsto para este martes después de las 10:00 “hacer un recorrido por el barrio San Benito con Papá Noel”.

Por último, la ministra expresó: “Les deseo a todos que pasen una feliz Navidad en familia, que tengan mucha paz, a todas las familias de Santa Cruz”.

