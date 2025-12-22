Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, celebró la inauguración de la renovada pista del Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos, una obra encabezada por el gobernador Claudio Vidal, que implicó una inversión superior a los 30 mil millones de pesos.

La tarde de este lunes, el mandatario provincial llegó al aeropuerto de la capital santacruceña para participar del acto de inauguración de la flamante pista del mismo, que demandó 113 días de trabajo y una inversión de más de 30 mil millones de pesos. Valoró la importancia de la obra pública y la labor conjunta de distintos sectores para iniciar los trabajos y concluirlos.

Al respecto, Gadano destacó la decisión política del Gobierno Provincial de priorizar la obra pública como herramienta de desarrollo, integración y mejora de la calidad de vida de los santacruceños. “La puesta en funcionamiento de esta nueva pista es una noticia muy importante para toda la provincia”, expresó.

La senadora mencionó también el impacto positivo que tendrá en áreas sensibles como la salud, subrayando la relevancia del aeropuerto para los vuelos sanitarios y la derivación de pacientes, así como su aporte al turismo, la producción y la integración territorial. “Santa Cruz necesita obras que miren al futuro y resuelvan problemas concretos. Esta inauguración va en ese sentido y beneficia a miles de vecinos”, señaló.

Finalmente, Gadano felicitó a Claudio Vidal, a los equipos técnicos, a los trabajadores y a los organismos involucrados por haber concretado la obra: “Cuando hay planificación, compromiso y voluntad política, la obra pública se transforma en una herramienta real de crecimiento y desarrollo para todos los santacruceños”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral