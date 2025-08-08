Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la organización del Centro de Residentes Bolivianos “6 de Agosto” de Río Gallegos, este sábado se desarrollarán las actividades por los 200 años de Independencia de Bolivia.

“Es una fiesta grande para nosotros, es una sola vez al año entonces la mayoría siempre estamos esperando esa fecha”, manifestó Fausto Uño, presidente del centro, en diálogo con Radio LU12 AM680.

“Todos los años hacemos bailes típicos y comidas típicas, esta edición va a ser un poquito mejor porque hay más bailarines que el año pasado”, acotó.

La celebración por el Bicentenario tendrá lugar en el gimnasio “Indio” Nicolai, desde las 12:00 y hasta las 16:00, donde habrá feria de comidas típicas, presentación de bailes tradicionales, la presentación de Maymara Sur, comparsa Mividay, entre otras. Además, tendrá lugar el acto protocolar.

En tanto que desde las 21:00 y hasta las 05:00, en el salón de eventos “Los sauces”, ubicado en calle 36 y 15, se realizará la fiesta bailable.

En Argentina

En cuanto a cómo ha sido la recepción que han tenido, Uño consideró: “Argentina nos dio una mano, hemos sido bienvenidos para ellos”.

En este sentido, pensando en los jóvenes que nacieron y crecieron en Argentina, manifestó: “Que sigan nuestra cultura, que no se pierda nunca, eso quisiera. Mis hijas cuando eran chiquitas bailaron caporal, morenada, hay que transmitirle la cultura a los chicos para que no se pierda”.

Por otro lado, sobre cómo viven la actual situación económica que atraviesa el país, señaló: “Se nota, hay muchos que se han ido para el norte, no hay trabajo como antes, pero nosotros nos damos una mano. Hay muchos que trabajan en construcción en otros países entonces por ahí nos comunicamos”.

En cuanto al futuro de la colectividad y en especial, del centro de residentes, mencionó: “Tiene que mejorar más, lo que nosotros queremos es tener un terreno para tener una sede y hacer actividades”.