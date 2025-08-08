Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ante la difícil situación socioeconómica, un grupo de referentes vecinales y sociales de Río Gallegos abrió un espacio comunitario destinado a acompañar las necesidades de los vecinos y generar soluciones concretas a partir del trabajo colaborativo.

Con respecto a la iniciativa, Martín Aburto, referente de la junta vecinal del barrio 2 de Abril, visitó los estudios de Radio Lu12 AM680 y contó que comenzó a funcionar recientemente en un local prestado ubicado en el barrio San Benito, uno de los puntos neurálgicos para la asistencia social local, en donde solía funcionar el comedor del conocido vecino Juan Romero.

“Este espacio nace entre varios compañeros, con la intención de poder modificar la realidad de muchos vecinos, no solo de nuestro barrio sino de toda la ciudad”, explicó Aburto. El proyecto se sostiene sin financiamiento oficial, con recursos propios y el apoyo solidario de la comunidad, lo que reafirma el compromiso genuino de sus impulsores.

El espacio trabaja como un canal de articulación para responder a demandas puntuales que llegan directamente de los vecinos. “Nos llegan muchas solicitudes, como ropa para invierno o asistencia con leña y carbón, que son necesidades muy concretas y urgentes en esta época”, detalló el referente. En este sentido, señaló que desde la organización realizan colectas para distribuir insumos y prendas a quienes más lo necesitan, garantizando que la ayuda llegue a personas en situación vulnerable y no solo a merenderos o instituciones.

En ese sentido, marcó que buscan poder generar el nexo entre los pedidos vecinales y la gestión ante los entes gubernamentales que tienen las herramientas para brindar asistencia.

La iniciativa también busca ser un punto de encuentro y contención, donde los vecinos puedan expresarse y ser escuchados. “El contacto cara a cara con el vecino es fundamental para entender la realidad que atraviesan y acompañarlos no solo con recursos materiales sino también con apoyo humano”, afirmó Aburto, quien lleva más de cinco años trabajando en lo social desde la junta vecinal.

El grupo que integra el espacio está compuesto por varios referentes sociales con experiencia en el área, algunos con paso por el Ministerio de Desarrollo y otros en juntas vecinales, lo que les permite conocer de cerca las problemáticas del territorio y gestionar con el municipio algunas acciones conjuntas.

Entre las próximas actividades previstas, el espacio tiene en carpeta la organización de eventos para el Día del Niño, la celebración de la primavera y nuevas campañas solidarias.

Para colaborar o sumarse a las actividades, invitan a los vecinos a seguirlos a través de su página de Facebook “Espacio de Participación Comunitaria”, creada recientemente, donde publican información sobre eventos y campañas. Además, el espacio está abierto para todas aquellas personas que deseen aportar y formar parte de esta red de ayuda y acompañamiento.

“Queremos llegar a cada vecino que la esté pasando mal y que sepa que aquí va a encontrar un lugar para ser escuchado y acompañado. La situación es difícil para todos, pero si nos unimos podemos hacer que esta realidad sea un poco más llevadera”, concluyó Aburto, convocando a la comunidad a sumarse a esta iniciativa solidaria.